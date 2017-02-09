Испания

Тренер Сельты Эдуардо Бериццо пообщался с прессой после матча против Алавеса (0:1).

Кельты в гостях минимально уступили Алавесу после 0:0 на своем стадионе в полуфинале Кубка Короля.

"Рассчитывали на выход в финал и не чувствовали себя расслабленными. Поплатились за свою ошибку в конце матча", — цитирует Бериццо Marca.

"Мы очень разочарованы, но нужно стиснуть зубы и идти дальше".

"Не буду критиковать своих игроков. Они дали всё, что могли. Это нас научит".

"Алавес играет в простой футбол и у себя дома он заставил нас защищаться больше обычного", — поведал тренер.

Напомним, Сельта 16 и 23 февраля сыграет в 1/16 Лиги Европы с Шахтером.