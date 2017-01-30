Украина

Полузащитник Ворсклы Дмитрий Кравченко рассказал о переменах внутри команды, а также лидеров коллектива.

В полтавском клубе произошло ряд изменений: команду покинули более опытные футболисты, на смену же им пришли молодые исполнители.

Ворскла проиграла 2 из 3 спаррингов (Термалике и Дунаву), а также обыграла Гелиос.

"Конечно, нам есть что анализировать. Первые контрольные игры не сильно сложились, были еще не совсем сыгранными", — начал Дмитрий Кравченко в интервью каналу Футбол 1.

"Думаю, что все впереди и все будет нормально".

"Лидер на поле? Владимир Чеснаков и Павел Ребенок. Паша может немного голос повысить на молодых пацанов", — резюмировал хавбек Ворсклы.