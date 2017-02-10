Украина

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук решил завершить профессиональную карьеру игрока.

Анатолий Тимощук, который известен своими выступлениями за донецкий Шахтер, Зенит и Баварию, сегодня в интервью телеканалу Футбол 1 объявил о своем намерении повесить бутсы на гвоздь и окончательно завязать с футболом в качестве игрока.

"Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления", — сказал Тимощук.

"Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы".

Что касается продолжения карьеры футболиста, то здесь никаких предложений Анатолию Тимощуку не поступало. Однако у него имеются варианты продолжения карьеры, но уже в качестве тренера.

"На данный момент больше предложений о тренерской работе".

Отметим, что сегодня Тимощук получил тренерский диплом и вполне возможно, что в скором времени, Анатолий будет работать в структуре какого-либо клуба.

Последним клубом Тимощука был казахстанский Кайрат, который он покинул в конце ноября минувшего года.

В составе национальной сборной Украины Тимощук принимал участие в финальной стадии чемпионата мира 2006 года, а также чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Всего в футболке желто-синих игрок провел 144 поединка в которых сумел отличиться четырьмя забитыми мячами.