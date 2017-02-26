Украина

Шепелев: Есть куда развиваться

Владимир Шепелев поделился своими впечатлениями после дебюта за первую команду Динамо в матче против Зари (2:1).

Владимир Шепелев, Динамо Киев

"Первые пять минут, пока не вошел в игру, ощущал волнение, а потом оно исчезло и я чувствовал себя более-менее уверенно", — приводит слова Шепелева официальный сайт киевлян.



"Я считаю, что всегда можно играть лучше. По сегодняшнему матчу могу сказать, что Заря – хороший соперник, команда хорошо играет на контратаках. Мы пытались не дать им сыграть в свой футбол, и, как мне кажется, нам это удалось"



"Сегодня было больше борьбы, чем собственно футбола, трудно давался контроль мяча. Как по мне, мы выиграли больше подборов, чем игроки Зари, поэтому и атак больше организовали, чем соперник".



"Я уже лучше понимаю требования тренерского штаба, куда должен бежать, где открываться. Но в тактическом плане еще есть куда развиваться".