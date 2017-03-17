Украина

Полузащитник Шахтера дал эксклюзивное интервью для Football.ua, в котором рассказал о карьере, а также предстоящем матче с Олимпиком в чемпионате Украины.

- Тарас поздравляем тебя с юбилеем. Ты сыграл 200-ый матч за Шахтер в поединке с Зарей. Как тебе быть таким "старожилом" Горняков?

- Спасибо. Я, честно говоря, не знал об этом. Мне товарищ позвонил, поздравил. Конечно это очень приятно сыграть 200 матчей за такой клуб. Это была моя мечта детства, играть в клубе, который стремится к максимальным результатам

- Последние три игры для Горняков выдались "валидольными". Это так сказывается поражение от Сельты, или команда переживает спад?

- Для нас каждый матч очень важен. Мы серьезно подходим к каждой игре, ведь любая команда выходит против нас с двойной мотивацией. Игра таких команд строится от обороны, по нашим воротам почти нет ударов, но мы все равно пропускаем. С другой стороны, хорошо, что мы не паникуем, играем до конца с уверенностью и это выливается в то, что мы забиваем на последних минутах.

- Сильно отличается поддержка в Харькове и во Львове?

- На игру с Зарей пришло 8 тысяч болельщиков. Понятно, что для такого большого стадиона это немного, но все равно очень приятно. Нам очень нравилось играть и во Львове. Там красивый город и хороший стадион, но когда на игру приходит тысяча человек, это несерьезно.

- Как ты думаешь, что нужно сделать клубам, чтобы привлечь болельщиков на трибуны?

- Сейчас у всех финансовые проблемы, из-за ситуации в стране. Но клубы должны максимально стараться вкладывать в футбол, молодых футболистов, а также демонстрировать красивый футбол, который нравится болельщикам.

- В вашем составе появился новичок Бланко-Лещук. Вы уже успели сыграться с ним?

- Да. Он хороший парень. Дисциплинированный. очень много работает на тренировках. Но Бланко нужно адаптироваться к стилю Шахтера. В Карпатах был совсем другой футбол, у него были совсем другие задачи. Ему сейчас и тренерский состав подсказывает и бразильцы, я думаю, со временем он будет становиться только лучше и лучше.

- Бланко-Лещука и Марлоса хотят заиграть за сборную Украины. Как вам такой вариант?

- Я только за. Я считаю, что эти футболисты могут помочь сборной, тем-более у Бланко корни украинские... Марлос футболист высокого уровня, он доказывает это в каждом матче свой уровень. Таких футболистов в атаке национальной команды очень не хватает. Марлос очень усилит Украину и усилит конкуренцию в команде.

- Фонсека уже прошел период адаптации тренера?

- Да, мы сейчас уже понимаем, что хочет от нас тренер в тактическом плане. В основном эти требования проверяются в играх высокого уровня: с Динамо, Зарей и в играх еврокубков.

- Может ли Фонсека превзойти Луческу в Шахтере?

- Это два разных тренера, два разных стиля игры. Мистер работал в Шахтере 12 лет. Для того, чтобы выиграть чемпионаты и кубок УЕФА ему понадобилось время для создания команды. Я думаю, что Фонсеке тоже нужно время и он тоже сделает хорошую команду, которая будет достигать результатов не только на внутренней арене, но и на европейской. Футболисты полностью поддерживают тренера.

- Следующий матч у Шахтера с Олимпиком, донецкое дерби. Непростой соперник для твоей команды?

- Мы с Олимпиком в прошлом круге сыграли 1:1, была тяжелая игра потому, что матч был после сборных и на очень вязком поле. Олимпик очень хорошо играл, здорово оборонялся. Видно, что у них тренерский состав работает, разбирает соперника. Мы это видели и в игре с Динамо.

Это будет хорошая игра. Эти три игры будут очень полезными, перед выездом в сборную. В таких матчах выдерживается темп, который присутствует на европейской арене.

- Олимпик прозвали "донецкой Барселоной" после камбэка в игре с Ворсклой. Не страшно ли Горнякам оказаться на месте ПСЖ?

- Мы с большим уважение относимся к Олимпику, но Шахтер всегда играет только на победу. Как сложится матч никто не знает, но то, что мы команда, которая будет играть только на победу это однозначно.

- Скоро матч сборной Украины с Хорватией. Ты уже готов к этому поединку?

- Все прекрасно понимают положение в таблице. Каждый матч, каждое очко для нас очень важное. Команда постоянно об этом думает. Более конкретно разберем соперника на микро-сборе. Тренерский штаб разберет хорватскую команду и подготовит нас должным образом. Это очень важная игра для нас.

- Срна сказал, что Хорватия не сдастся Украине. Как думаешь, кто из их сборной может преподнести сюрприз?

- У хорватов очень сильная атака и полузащита: Модрич, Кавачич, Манджукич, Ракитич... Если мы не дадим возможности этим футболистам разбежаться, тогда можно будет рассчитывать на результат. Хорватия играет дома, они лидеры нашей группы и также будут играть на победу. Будет интересная игра и нам нужно выступить как единое целое.

- Ты в сборной уже давно, с 2010 года. Помогаешь вливаться в команду молодым игрокам?

- Подсказываем. По бытовым вопросам часто спрашивают, тоже подсказываем показываем. Это не является какой-то проблемой... У нас на каждом сборе два-три новых игрока и конечно команда должна помогать. Это нормальный рабочий процесс.

- В нынешней сборной Украины очень много ваших партнеров по Шахтеру. Вы, наверное, понимаете друг друга на поле с полуслова?

- Ну конечно, когда ты знаешь футболистов, их сильные/слабые стороны, понимаешь как открыться, как подстраховать, в этом плане легче.

Проблема сборной в том, что тренеру за короткое время нужно сыграть очень большое количество людей. Когда ты выходишь и на поле три-четыре твоих партнера с клуба, то намного легче.

- Неприятный скандал произошел между вашим партнером по сборной Романом Зозулей и клубом Райо. Вы созванивались с Романом, узнавали как у него дела?

- Я не так близко с Ромой общаюсь, не созванивались. Я следил за ситуацией, неприятная история. Ему сейчас остается только переждать, найти команду, чтобы снова играть в футбол. У него было мало игровой практики в Бетисе и сейчас еще эта ситуация очень тяжелая психологически.

- А как другие игроки отреагировали на этот скандал?

- Я не знаю с кем Рома близко общается. Но я думаю, что ребята в любом случае поддержали его.

- Почему украинским игрокам сложно закрепиться в европейских чемпионатах?

- Мне тяжело судить, я долгое время играю в Украине. Я чувствую себя уверенно и защищено. В другой стране ты не знаешь языка, традиций... Плюс, если в команде нет людей которых ты знаешь, которые могли бы помочь в быту — это довольно тяжело. Конкуренция в этих клубах высокая, если ты легионер, то должен соответствовать определенному уровню. Но мне тяжело судить со стороны.

Я общался с Женей Коноплянкой с Марианом Шведом. Они говорят, что тяжело потому, что тренера не обращают внимание, не дают шанса. Они больше наигрывают местных футболистов

- А ты сам не хочешь сменить клубную прописку? Переехать в другой чемпионат?

- Это тяжелый вопрос. Я с большим уважением и любовью отношусь к Шахтеру, и если Горнякам поступит предложение, которое будет соответствовать требованиям, то тогда можно вести диалог.

Конечно, если бы у меня была возможность сыграть в ТОП-5 чемпионатах Европы, то я бы с удовольствием поехал. К сожалению наш чемпионат не очень высокого уровня.

- Ты неоднократно был замечен за чтением книг. В инстаграме у тебя есть фотография, на которой ты советуешь прочитать автобиграфию Карло Анчелотти. Ты тоже планируешь стать тренером?

- С этим я еще не определился. Я не знаю с чем я хочу связать свою жизнь после окончания карьеры. Мне просто интересна история людей, которые достигли многого в футболе. Поэтому я стараюсь время от времени читать биографии. Это очень интересно.

- А кто из великих людей вас подтолкнул к футболу?

- Я когда был маленький не особо этому уделял внимание. Мне просто сама игра нравилась, выходил во двор, играл. Когда стал старше, то начал следить за Зинедином Зиданом, очень нравился этот футболист. Если он выпустит свою книгу, я с удовольствием ее прочту.

- Чтобы ты сказал украинским болельщикам перед матчем с Хорватией?

- Хочу попросить наших болельщиков, чтобы они верили в команду, поддерживали ее. Все те, кто будет смотреть этот поединок по телевизору, пусть заряжают нас своей энергетикой через экран. Я думаю, что каждый игрок это почувствует и сыграет на максимуме.

Максим Мурга, Football.ua