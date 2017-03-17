Украина

19:00, Харьков, стадион Металлист. Арбитр — Евгений Арановский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Первый этап чемпионата близится к завершению. Командам осталась сыграть один тур, после чего будет разделение на две шестерки. Состав этих шестерок определился еще по итогам прошлого тура, когда все тот же Олимпик лишил Ворсклу теоретических шансов на шестое место. Ну а участники отчетного матча уже давно обеспечили себе место в верхней половине таблицы.

Если раньше донецкое дерби ассоциировалось с противостоянием Шахтера и Металлурга, то сейчас под этой вывеской Горнякам противостоит Олимпик. Команда достаточно уверенно себя чувствует в элитном дивизионе и спустя несколько сезонов имеет шанс впервые в истории попасть в еврокубки. Именно такую цель и ставит руководство команды перед своими футболистами.

Олимпик шел по турнирной дистанции очень стабильно, и без особых провалов. Можно лишь вспомнить крупное поражение Черноморцу на выезде. В последнем туре подопечные Санжара и вовсе выдали ураганный матч: уступая в два гола Ворскле, Олимпик забил три гола за семь минут и продолжил погоню за Александрией и Зарей.

Что касается Шахтера, то турнирная мотивация команды понятна. С трудом верится, что Горняки упустят чемпионский титул с таким большим отрывом от второго места. И все же нет сомнений, что подопечные Фонсеки хотели бы оформить чемпионство как можно раньше, поэтому возможная победа над Олимпиком станет еще одним шагом к золотым медалям.

Но сам Олимпик вовсе не стоит списывать со счетов. Во-первых эта команда уже отбирала очки у Шахтера в первом круге, сыграв вничью. Во-вторых у подопечных Санжара куда более напряженная борьба с конкурентами, что делает их более мотивированными на грядущий матч.

Стоит сказать пару слов и о кадровой ситуации. У Олимпика достаточно много проблем перед важным матчем. Из-за травмы не сыграет основной защитник команды Темур Парцвания, тогда как Андрей Богданов дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Также пропустит игру Моха (семейные обстоятельства) и Сергей Гринь (по условиям арендного соглашения).

У Шахтера ситуация более оптимистичная. Вернулся в строй резервный голкипер Шевченко, но его появления в рамке вряд ли стоит ожидать. По дисквалификациям тоже никаких изменений — Фреда в этом сезоне мы на поле не увидим, но у Шахтера достаточная глубина состава, что бы безболезненно доиграть этот сезон без бразильца. Продолжает находится в лазарете и Дентиньо.

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов — Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Коваленко, Тайсон — Феррейра

Олимпик: Махарадзе — Олейник, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Гошкодеря, Цымбалюк — Шестаков, Поступаленко, Хомутов — Матяж

Травмированные: Дентиньо — Парцвания, Доронин

Дисквалифицированные: Фред — Богданов

Не сыграют: Моха (семейные обстоятельства), Гринь (арендное соглашение)

Слова:

Роман Санжар, главный тренер Олимпика: "Игры с Шахтером и Динамо стоят особняком, с этими командами всегда сложно играть, поэтому перед игрой будем делать акцент на действиях оранжево-черных. А так, в принципе, вся подготовка будет проходить в обычном режиме"

Михаил Сергийчук, нападающий Олимпика: "Нам предстоит поединок против Шахтера, на который не надо особо настраиваться. Однако я не стал бы говорить, что у нас нет шансов успешно сыграть и против лидера".

Паулу Фонсека, главный тренер Шахтера: "Олимпик — хорошая команда, единственная, кроме Динамо, отобравшая у нас очки. Это качественный коллектив, который отлично проводит чемпионат. Мы ожидаем сложного матча с Олимпиком".

Дарио Срна, защитник Шахтера: "Я с большим уважением отношусь к президенту этого клуба и тренеру, с которым мы вместе учились на тренерских курсах. Санжар делает очень хорошую работу. По этому я рад, что именно Олимпик попал в плей-офф и поборется за место в еврокубках. Но, как вы знаете, друзей на поле нет".