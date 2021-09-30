Лига конференций

Завершились матчи Лиги конференций.

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились две игры.

Копенгаген дома переиграл гибралтарский Линкольн Ред Импс со счетом 3:1. За хозяев отличились Дикс, Винд и Стаге. У гостей забил Роза.

Копенгаген - Линкольн Ред Импс 3:1

Голы: Дикс, 4, Винд, 45+2, Стаге, 52 — Роза, 33

В параллельном матче ПАОК в Греции не сумел переиграть Слован из Братиславы (1:1). На гол Акпоман на старте игры, гости ответили взятием ворот от Грина еще в первом тайме.

ПАОК — Слован Братислава 1:1

Голы: Акпом, 9 — Грин, 15