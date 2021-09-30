Завершились матчи Лиги конференций.
ФК Копенгаген
30 сентября 2021, 00:10
В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились две игры.
Копенгаген дома переиграл гибралтарский Линкольн Ред Импс со счетом 3:1. За хозяев отличились Дикс, Винд и Стаге. У гостей забил Роза.
Копенгаген - Линкольн Ред Импс 3:1
Голы: Дикс, 4, Винд, 45+2, Стаге, 52 — Роза, 33
В параллельном матче ПАОК в Греции не сумел переиграть Слован из Братиславы (1:1). На гол Акпоман на старте игры, гости ответили взятием ворот от Грина еще в первом тайме.
ПАОК — Слован Братислава 1:1
Голы: Акпом, 9 — Грин, 15