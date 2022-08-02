Завершилося жеребкування кваліфікації Ліги конференцій сезону-2022/23.
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02 серпня 2022, 15:30
У вівторок, 2 серпня, УЄФА провело жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Подія пройшла у штаб-квартирі УЄФА у місті Ньон (Швейцарія).
Результати жеребкування:
Шлях чемпіонів:
Марібор/Хельсінкі - Шахтар Солігорськ/ЧФР Клуж
РФС/Хіберніан — Лінфілд/Цюріх
Вікінг/Лех — Мальме/Дюделанж
Шемрок/Шкупі — Балкані/Клаксвік
Зрінські/Тобол — Олімпіакос/Слован
Шлях представників:
Зоря Луганськ/Університатія Крайова — Лугано/Хапоель Бер-Шева
ЦСКА Софія/Сент-Патрікс — Брондбю/Базель
Вадуц/Коньяспор — Нефтчі/Рапід
Спартак Трнава/Ракув — Славія Прага/Панатінаікос
АПОЕЛ/Кизилчар — Сепсі ОСК/Юргорден
Маккабі Тель-Авів/Аріс — Ніцца
Брейдаблік/Істанбул Башакшехір — Ліллестрьом/Антверпен
ДАК/Стяуа — Вікінг/Слайго Роверс
АЕК/Партізан — Левскі/Хамрун Спартанс
Фіорентина — Твенте
Вільярреал — Хайдук/Віторія
Кельн — Фехервар/Петрокуб
Вест Гем — Виборг/Б-36
КУПС/Янг Бойз — Паіде/Андерлехт
Фенербхаче/Словацко — АІК/Шкендія
Мольде/Кішварда — Вольфсбергер/Гзіра Юнайтед
Данді Юнайтед/АЗ Алкмар — Ріга/Жил Вісенте
Відзначимо, що луганська Зоря стартує у Лізі конференцій в четвер, п'ятого серпня матчем проти Університаті Крайової.