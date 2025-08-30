Наставник "гірників" оцінив результати жеребкування Ліги конференцій.
Арда Туран, Getty Images
30 серпня 2025, 14:47
Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував результати жеребкування основного етапу Ліги конференцій.
"Перш за все, коли змагаєшся у Європі, треба готуватися до кожного матчу дуже серйозно. Ми надаємо великого значення основному етапу Ліги конференцій і відповідно проведемо всю підготовку.
Отримали суперників, яких дуже поважаємо. Хочемо зосереджено готуватися до поєдинків як удома, так і на виїзді, і досягати результатів, які поставлять нас у найвигідніше становище.
Як я завжди кажу в своїх інтерв’ю, ми хочемо успішно грати у Європі й робити так, щоб наші вболівальники та наша країна пишалися нами. Бажаю цікавих матчів усім командам у турнірі", — наводить слова Турана прес-служба клубу.
Нагадаємо, "гірникам" належить зіграти проти Легії, Шемрока, Рієки, Абердіна, Брейдабліка та Хамруна.
Свій найближчий матч Шахтар проведе завтра, 31 серпня, проти Олександрії. Матч розпочнеться о 18:00.