Ліга конференцій

Наставник "гірників" оцінив результати жеребкування Ліги конференцій.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував результати жеребкування основного етапу Ліги конференцій.

"Перш за все, коли змагаєшся у Європі, треба готуватися до кожного матчу дуже серйозно. Ми надаємо великого значення основному етапу Ліги конференцій і відповідно проведемо всю підготовку.

Отримали суперників, яких дуже поважаємо. Хочемо зосереджено готуватися до поєдинків як удома, так і на виїзді, і досягати результатів, які поставлять нас у найвигідніше становище.

Як я завжди кажу в своїх інтерв’ю, ми хочемо успішно грати у Європі й робити так, щоб наші вболівальники та наша країна пишалися нами. Бажаю цікавих матчів усім командам у турнірі", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

Нагадаємо, "гірникам" належить зіграти проти Легії, Шемрока, Рієки, Абердіна, Брейдабліка та Хамруна.

Свій найближчий матч Шахтар проведе завтра, 31 серпня, проти Олександрії. Матч розпочнеться о 18:00.