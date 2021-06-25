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Football.ua подвел итоги группового этапа чемпионата Европы.

Долгожданный чемпионат Европы незаметно приблизился к своему экватору. Групповой этап позади, а значит настало время подвести небольшие промежуточные итоги, чем мы сейчас и займемся.

Все фавориты, за исключением Италии и Бельгии, пока что демонстрируют довольно блеклую игру на турнире

Главные соискатели трофея – французы, уже давненько приучили нас к тому, что долго запрягают, чтобы затем вдавить педаль в пол, и быстро поехать. Так было на Евро-2016, на ЧМ-2018, и вот теперь на Евро-2020. "Ле Бле" начали с не самой впечатляющей победы над Германией (1:0, в довольно прагматичном стиле, уже традиционном для "трехцветных" при Дидье Дешаме на крупных турнирах), продолжили ничейными результатами с венграми (1:1) и португальцами (2:2). Тем не менее подобный осторожный стиль, за который многие поклонники действующих чемпионов мира и нейтральная публика порой готовы высказать пару "ласковых" слов в адрес Дешама, принес им триумфальную победу на российском мундиале и финал домашнего Евро пятилетней давности, значит, работает!

Кроме того, в соперниках по 1/8 финала будет неубедительная Швейцария, с которой галлы исторически играют весьма неплохо, а далее либо хорваты, либо испанцы, тоже вполне себе удобоваримые оппоненты.

Жара для французов наверняка начнется в четвертьфинале, где теоретически могут оказаться Бельгия, Португалия или Италия. Все-таки в сказку австрийцев довольно сложно поверить, согласитесь.

Именно Бельгия и Италия пока производят самое цельное впечатление на Евро. Подобного статуса ждали от тех же англичан, немцев и португальцев, но они выступают весьма неровно, и являются командами-загадками. Команде с Туманного Альбиона грех играть в подобный пресный футбол, имея в обойме россыпь талантливых и сильных игроков, а те же немцы и вовсе едва пролезли в плей-офф, чудом успев сравнять счет во встрече с Венгрией.

Так вот, бельгийцы и итальянцы вместе с Голландией стали единственными коллективами, сумевшими набрать максимум очков в своих квартетах, такое ощущение, даже не напрягавшись. Италия уверенно разделала и турков, и чехов, и валлийцев, на которых было откровенно бедно смотреть. Столь монолитная банда Роберто Манчини уже начинает доказывать выписанные ей накануне чемпионата Европы авансы, попутно отвечая критикам продолжением своей впечатляющей беспроигрышной серии. Если Австрия, впервые в истории вышедшая из группы на Евро, вряд ли сумеет что-либо противопоставить такой "скуадре", то вот дальнейшие поединки станут лакмусовой бумажкой для проверки ее истинной силы и возможностей.

Голландцы же приятно удивляют, здорово играя в прессинге, и уверенно добывая победу за победой. Не мешает даже отсутствие шефа обороны Вирджила ван Дейка, а уверенные выступления правого фуллбека "оранье" Дензела Дамфриса, закошмарившего сборную Украины в Амстердаме, наверняка подкинут несколько миллионов к его стоимости на Transfermarkt.

Венгрия вновь сумела удивить весь футбольный мир

После громкого успеха на Евро-2016, где сенсационные мадьяры выиграли группу с Португалией, Австрией и Исландией многие поспешили заранее похоронить шансы команды Марко Росси на текущем форуме. И, надо сказать, небезосновательно. Квартет с двумя последними чемпионами мира и действующими чемпионами Европы казался непроходимым, но Венгрии удалось сражаться за выход в плей-офф вплоть до последней десятиминутке финального поединка с Германией. Смелая и дерзкая игра одного из хозяев Евро надолго запомнится всем поклонникам футбола, как и мощнейшая речь лидера этой сборной – Адама Салаи из Майнца перед стыковыми поединками за право попасть на этот континентальный форум. Уверены, что подобные слова не раз звучали в раздевалке мадьяр и по ходу этого группового этапа.

А вот остальные номинальные аутсайдеры не сумели произвести сенсацию. Северная Македония оказалась крепкой боевой единицей, но не более того. Россия предсказуемо провалилась, сумев одолеть исключительно Финляндию, наверняка не набравшую бы ни единого очка, как и македонцы если бы не трагедия имени Кристиана Эриксена в первом туре. Словакия переиграла проваливших очную дуэль поляков, но затем без шансов "попала" Швеции (0:1) и Испании (0:5).

Шотландцы произвели приятное впечатление, но все-таки хорваты и чехи оказались британцам не по зубам. Зато отобрали очки у исторических противников из Англии, что даже важнее для поклонников "скоттов", чем выход в плей-офф.

Разочаровывающее выступление поляков и турок, которых до турнира называли "темными лошадками" чемпионата Европы

Начнем с Турции, от которой ожидали настоящего прорыва. "Янычары" очень уверенно миновали сито отбора на Евро-2020, по пути набрав четыре очка из шести возможных с Францией (2:0 и 1:1), а в квалификации ЧМ-2022 успели прихлопнуть голландцев (4:2).

Разумеется, что подобные результаты не могли никого оставить равнодушным, но на самом турнире команда Шенола Гюнеша, в свое время доводившего турецкую сборную до полуфинала мундиаля в Японии и Южной Корее, откровенно провалилась – три поражения в трех матчах! И если вынос от Италии в первом туре был воспринят спокойно, то две неудачи с как минимум равными по силе Швейцарией и Уэльсом – нет.

Ожидания от выступлений сборной Польши были ничуть не меньше. "Кадра" спокойно прошла отбор, пусть и демонстрировала не самый привлекательный глазу футбол, однако двойное фиаско в Лиге Наций стоило головы главного тренера – Ежи Бженчека, за несколько месяцев до старта турнира. Приход Паулу Соузы, известного в прошлом игрока, попросту не мог с порога стать панацеей от всех проблем, так как португальский коуч получил банально слишком мало времени для исправления ситуации.

Поляки провалили стартовую игру с аутсайдером своего квартета Словакией (1:2), затем выдали неплохую игру с Испанией (1:1) и Швецией (2:3), но было уже слишком поздно. После сверхуспешного Евро-2016 лидеры команды моложе не стали, кто-то, вроде Гжегожа Крыховяка, и вовсе заметно деградировали, как игроки, ну а блестящей игры самого Роберта Левандовски оказалось недостаточно для выхода из группы даже с третьей позиции.

Неоднозначное выступление сборной Украины

Матчи нашей национальной дружины на Евро-2020 довольно сложно оценить. Несмотря на статус андердога в стартовой игре с Нидерландами Украина продемонстрировала характер, сумев отыграться с 0:2, но качество игры "сине-желтых" оставляло желать лучшего. С экс-югославами провели классную первую половину, во второй заметно сбавив обороты и позволив сопернику доставить огромные неприятности Георгию Бущану и компании. Ну а встречу с Австрией необходимо забыть, как страшный сон.

Лидеры команды Андрея Шевченко, от которых мы ждали куда более уверенных выступлений играют весьма неоднозначно, как следствие страдают результаты. По сути, украинцы выдали лишь один действительно сильный во всех смыслах тайм – первый с Северной Македонией, в остальных выглядя тяжеловесно и неубедительно.

Фиаско с командой Франко Фоды в последнем туре неожиданно приобрело вполне положительный смысл на фоне побед шведов и испанцев над поляками и словаками в последний матчдэй группового этапа. Если второе место в группе, которое состоялось бы в случае победы или ничьей с Австрией, выводило бы нас на монструозную Италию, то вот третья строчка вывела нас на Швецию, что, безусловно, является практически идеальным вариантом для нашей сборной, хотя бы с перспективы стиля "тре крунур" – низкого блока с низкой интенсивностью прессинга. Возможно, это поможет "сине-желтым", особенно на волне разговоров о посредственной физической форме нашей команды.

Скандинавский коллектив точно не будет проходным соперником, но опыт успешного преодолению шведского барьера у нас имеется, и кому как не нынешнему главному тренеру Украины Андрею Николаевичу Шевченко.

Роман Котляр, Football.ua