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Головні футбольні турніри щороку збирають біля екранів мільярди вболівальників, які є відданими фанатами цього виду спорту. Ці люди раніше могли дивитися матчі на чорно-білих телевізорах, але з розвитком технологій їхні запити також еволюціонували.

Наразі, коли в США, Канаді та Мексиці проходить мундіаль, для глядачів стала важливою кожна деталь: точний пас, сейв воротаря, реакція трибун, голос коментатора і політ м'яча у сповільненій зйомці. Організатори турніру надали вболівальникам таку можливість, а кількість команд і матчів було збільшено, що має позитивно вплинути на аудиторію та прибутки.

Сучасному глядачу нелегко вгодити з трансляцією, тому на допомогу приходить штучний інтелект, який має зрозуміти поведінку користувача, підлаштуватися під нього та запропонувати найкращий варіант. Усі ці процеси виконує Samsung Vision AI, який є одним із найтехнологічніших рішень на ринку.

Загалом уже 20 років корейський виробник залишається світовим лідером ринку телевізорів, а у 2026-му році компанія суттєво розширила можливості своїх AI-технологій, які раніше добре себе зарекомендували у смартфонах.

AI Football Mode Pro — телевізор сам розуміє, що на екрані футбол

Футбольний матч — один із найскладніших типів контенту для телевізора. На екрані постійно змінюються плани, звук, гравці рухаються на високій швидкості, а події можуть розвиватися за лічені секунди.

Система AI Football Mode Pro створена саме для динамічних трансляцій, де значну частину процесів автоматизовано. Штучний інтелект автоматично розпізнає футбольний матч у прямому ефірі та самостійно оптимізує параметри зображення і звуку. Усе відбувається без участі користувача. До того ж система враховує його вподобання.

Телевізор з використанням AI сам адаптується до гри: робить поле візуально насиченішим, гравців — чіткішими, а загальну картинку комфортнішою для перегляду.

Особливо це помітно в динамічних епізодах, де нарешті картинка "не гуляє", як звикли скаржитися глядачі. Саме тому технології штучного інтелекту допомагають зосередитися на грі та створюють ефект присутності.

AI Sound Controller Pro — футбол можна налаштувати на слух

Футбол неможливо повністю відчути без звуку. Атмосферу матчу створюють не лише коментатор, а й шум трибун, свисток арбітра, реакція фанатів і звукові ефекти трансляції. Останнім часом навколо поля встановлюють більше мікрофонів, щоб глядач міг почути розмови гравців, удар по м’ячу або по ногах суперника.

AI Sound Controller Pro аналізує аудіо в режимі реального часу та за допомогою штучного інтелекту розділяє звук на окремі доріжки. Система може окремо працювати з голосом, звуковими ефектами та фоновою музикою. Раніше це було неможливо, оскільки одній людині важко виконати стільки завдань.

Система дає користувачу більше контролю над переглядом. Якщо важливо почути пояснення коментатора після спірного епізоду, можна посилити голос. Якщо хочеться більше стадіонної атмосфери під час серії пенальті або фінального штурму, можна зробити акцент на звукових ефектах і реакції трибун.

Такий підхід перетворює перегляд футболу на персоналізований досвід. Телевізор не просто відтворює звук, а допомагає налаштувати його під конкретний матч, компанію та настрій глядача.

Active Voice Amplifier Pro — чіткий голос навіть у шумній кімнаті

Під час великих футбольних матчів удома рідко буває повна тиша. Хтось обговорює момент, діти граються поруч, працює побутова техніка або матч дивиться велика компанія.

Active Voice Amplifier Pro аналізує навколишній шум у приміщенні та автоматично підсилює голосову доріжку, коли це потрібно. Завдяки цьому коментар, пояснення арбітражних рішень або післяматчеве інтерв'ю залишаються чіткими, і ви зможете їх почути.

Ця функція особливо корисна для футболу, де одне речення коментатора може пояснити спірний офсайд, рішення після відеоповтору або важливу тактичну заміну.

Чіткий рух м'яча без розмиття

Ще одна важлива перевага для футбольних уболівальників — AI Motion Enhancer Pro. Технологія використовує штучний інтелект для покращення чіткості рухомих об'єктів.

Система здатна розпізнавати м'яч і згладжувати його рух у режимі реального часу.

Ще 20 років тому якість трансляцій часто не дозволяла чітко розгледіти м’яч. Наразі AI може покращувати картинку навіть у ситуаціях, коли є проблеми із сигналом трансляції.

Більше деталей і менше зайвих перешкод

Можливості Samsung Vision AI доповнює 4K AI Upscaling, який покращує деталізацію зображення та підвищує якість контенту. Режими AI Optimized Mode та AI Customization Mode автоматично адаптують картинку під тип контенту й умови перегляду.

Для флагманських моделей OLED та Micro RGB також доступна технологія Glare Free, яка мінімізує відблиски на екрані. Це важливо під час денних матчів або перегляду у добре освітленій кімнаті.

Чому варто обирати більший телевізор

Телевізор зазвичай купують на 5–8 років, тому важливо одразу обрати комфортну діагональ. Близько 20% покупців згодом змінюють телевізор на більший, бо хочуть отримати більше занурення під час перегляду спорту, кіно та сімейного контенту.

Для футболу великий екран особливо важливий. Він допомагає краще бачити переміщення гравців, розвиток атак і деталі вирішальних моментів.

Зазначимо, що до 19 липня, коли завершиться мундіаль у Північній Америці, на телевізори Samsung Micro RGB, Neo QLED та OLED діє промо з вигодою до 30%.