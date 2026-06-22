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Колишній вінгер Реала та Тоттенгема запевнив, що був повністю готовий до завершення кар'єри і нітрохи не шкодує про своє рішення.

Колишній півзахисник мадридського Реала та лондонського Тоттенгема Гарет Бейл висловився про рішення завершити ігрову кар'єру. Валлієць повісив бутси на цвях у 2022 році.

"Чи засумував я? Ні, я взагалі не сумую за футболом. Я чудово знав, що колись буде кінець моєї кар'єри, тому морально був готовий до цього. Мені було нецікаво продовжувати просто заради гри у футбол.

Я достатньо награвся і досяг того моменту, коли потрібно зробити наступний крок", — передає слова валлійця The Athletic.

Нагадаємо, що разом із Реалом Бейл тричі ставав чемпіоном іспанської Ла Ліги, а також п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Фернандо Гаго потрапив до лікарні після серцевого нападу.