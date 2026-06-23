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Колишній капітан збірної Німеччини та чемпіон світу засудив комерційну політику Джанні Інфантіно.

Легенда німецького футболу та переможець Чемпіонату світу 2014 року Філіп Лам виступив із гострою критикою на адресу президента ФІФА Джанні Інфантіно. У своїй колонці для авторитетного німецького видання Die Zeit екс-футболіст висловив серйозне занепокоєння поточним вектором розвитку організації.

Головний удар критики Лама припав на політику ФІФА щодо розповсюдження та ціноутворення квитків на Чемпіонат світу. Німець звинувачує організацію у надмірній жадобі та відриві від інтересів звичайних фанатів.

"Квитки на Чемпіонат світу розпродані. Це позбавляє футбол його довіри. Як наслідок, вболівальники відчувають занепокоєння. Їм стає дедалі важче відокремити ФІФА від самої події", — заявив Лам.

Він також приєднався до загального невдоволення завищеними цінами на квитки цього літа: ФІФА звинувачують у тому, що вона не надає чесних даних про справжній попит і використовує їх для максимізації доходів.

Окрім фінансових питань, Філіп Лам звернув увагу на дві глобальні проблеми, які, на його думку, шкодять самій грі: Лам рішуче засудив розширений Клубний чемпіонат світу, який дебютував минулого літа, наголосивши на його негативному впливі на фізичну форму та здоров'я гравців.

Екс-захисник залишається противником ідеї щодо проведення ЧС кожні два роки.

"Мене дратує постійна пропозиція Інфантіно проводити Чемпіонат світу кожні два роки. Турнір потребує підготовки та подальших дій, щоб мати тривалий вплив", — зазначає він.

Незважаючи на жорстку риторику, Лам знайшов у діях організації і позитив, зазначивши, що ФІФА робить багато речей правильно. Зокрема, він високо оцінив перехід Чемпіонату світу на формат із 48 командами.

За словами колишнього капітана Бундестім, це чудове рішення, адже воно дає можливість створювати унікальні футбольні історії та відкриває велику сцену для таких збірних, як Шотландія, Демократична Республіка Конго та Кабо-Верде.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок публічної критики Ламом чинного очільника ФІФА. Раніше, під час Чемпіонату світу з футболу 2022 року, німець відверто заявляв, що Джанні Інфантіно бракує чесності.