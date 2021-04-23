Наставник Ман Сити недоволен реформой Лиги чемпионов.
Хосеп Гвардиола, Getty Images
23 апреля 2021, 20:35
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказал недовольство новым форматом Лиги чемпионов, исходя из которого командам придется играть больше матчей.
"Каждый раз одна картина: тренеры и игроки хотят больше качества в футболе, а футбольный мир увеличивает количество матчей. Думаю, нужно попросить УЕФА и ФИФА расширить календарный год до 400 дней. Может, так им удастся вместить все матчи, которые им хочется".
"Конечно, будет еще больше травм, чем есть сейчас. У нас и Кубок английской Лиги, и Лига чемпионов, и АПЛ. Мы говорим об этом УЕФА, они отвечают, мол, приняли во внимание, а потом увеличивают количество матчей", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Ранее сообщалось, что исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании принял решение не наказывать клубы-основатели Суперлиги за свои действия. Напомним, что в числе этих клубов оказался Манчестер Сити.