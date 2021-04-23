Англия

Наставник Ман Сити недоволен реформой Лиги чемпионов.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказал недовольство новым форматом Лиги чемпионов, исходя из которого командам придется играть больше матчей.

"Каждый раз одна картина: тренеры и игроки хотят больше качества в футболе, а футбольный мир увеличивает количество матчей. Думаю, нужно попросить УЕФА и ФИФА расширить календарный год до 400 дней. Может, так им удастся вместить все матчи, которые им хочется".

"Конечно, будет еще больше травм, чем есть сейчас. У нас и Кубок английской Лиги, и Лига чемпионов, и АПЛ. Мы говорим об этом УЕФА, они отвечают, мол, приняли во внимание, а потом увеличивают количество матчей", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет УЕФА на сегодняшнем заседании принял решение не наказывать клубы-основатели Суперлиги за свои действия. Напомним, что в числе этих клубов оказался Манчестер Сити.