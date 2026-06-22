Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку другого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Уругвай та Кабо-Верде.

Національні збірні Уругваю та Кабо-Верде зіграють у другому турі чемпіонату світу-2026 у Маямі.

Марсело Б'єлса, після нічиєї проти Саудівської Аравії (1:1), залучив до стартового складу Санабрію на лівому фланзі оборони, тоді як Каноббіо гратиме на правому фланзі атаки.

Педру Бріту, на тлі нічиєї проти Іспанії (0:0), використав із перших хвилин Арканжу на правому фланзі півзахисту, тоді як Беншимол очолить атаку.

Уругвай: Муслера — Варела, Касерес, Олівера, Санабрія — Бентанкур, Угарте — Каноббіо, Вальверде, Араухо — Віньяс.

Запасні: Рочет, Меле, Хіменес, Вінья, Буено, де ла Крус, Е. Мартінес, Пікерес, Саласар, Нуньєс, Пеллістрі, Б. Родрігес, Агірре.



Кабо-Верде: Возінья — Морейра, Лопеш, Боржеш, С. Кабрал — К. Піна — Арканжу, Мендеш, Монтейру, Родрігеш — Беншимол.

Запасні: Роза, ду Сантуш, Стопіра, Л. Кошта, В. Піна, Піреш, Ж. Кабрал, Паулу, Д. Дуарте, Я. Семеду, В. Семеду, Да Кошта, Варела, Лівраменто.Гра Уругвай — Кабо-Верде почнеться о 01:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.https://football.ua/games_online/103969.html