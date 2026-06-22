Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Герой Євро-2024 готовий знову стати джокером збірної Англії.

Нападник збірної Англії Оллі Воткінс впевнений, що його ключовий момент на Чемпіонаті світу 2026 року вже не за горами. Два роки тому форвард назавжди вписав своє ім'я в історію англійського футболу, коли вийшов на заміну та забив переможний гол на останніх хвилинах півфіналу Євро-2024 у ворота Нідерландів.

Тепер на полях Північної Америки 30-річний гравець повернувся до своєї звичної ролі — бути першим резервістом та фінішером, підміняючи капітана команди Гаррі Кейна. Воткінс не з'явився на полі у стартовому матчі Групи L проти Хорватії (4:2), проте нападник зберігає абсолютний спокій.

Він переконаний, що його час на цьому турнірі обов'язково настане.

"Мені здається, що я тепер розумію суть конкуренції. Я усвідомлюю, що в кожного є свій момент і своя роль. Коли я бачу, як інші гравці отримують свій шанс, я щиро радію за них. Я пережив свій зірковий досвід у півфіналі, але до того моменту кожен грав свою роль у певні відрізки турніру. Я знаю, що те саме стосується і цього чемпіонату", — розповів Воткінс.

Форвард виділив кілька переваг своєї ролі запасного гравця: За його словами, від нього не чекають дива з перших хвилин, оскільки вся увага прикута до гри Гаррі Кейна. Це дає змогу спокійно спостерігати за тим, як розкривається матч і де виникають вільні зони.

"Коли ти виходиш на заміну, у тебе набагато більше можливостей. Багато захисників втомлюються, втрачають концентрацію, тому іноді краще бути запасним гравцем, ніж розпочинати матч зі старту".

Участь Воткінса в Мундіалі була під питанням, коли в березні головний тренер Томас Тухель не включив його до заявки. Проте феноменальна форма наприкінці сезону змусила тренера змінити рішення. Оллі став ключовим фактором успіху Астон Вілли, вигравши з командою Лігу Європи та забезпечивши потрапляння до топ-4 англійської Прем'єр-ліги.

Протягом останніх 14 місяців Воткінс тісно спілкувався з колишнім зірковим нападником збірної Англії Майклом Оуеном. Легендарний форвард вказав Оллі на цікавий недолік: він занадто добрий і поступливий на футбольному полі.

"Були моменти, коли я, можливо, був трохи занадто добрим на полі. Він просто дав мені зрозуміти, як, на його думку, я можу покращити свою гру, — зізнався Воткінс, додавши слова похвали на адресу свого наставника: — Зрештою, я вважаю, що Майкла Оуена насправді недооцінили. Люди не говорять про те, наскільки хорошим він був. Чудово, що в мене є гравець такого рівня, з яким можна обговорити свої ідеї та отримати пораду".

Оллі Воткінс вже довів, що вміє змінювати хід великих матчів. Залишається лише дочекатися, коли Томас Тухель знову випустить свого головного джокера на поле.

Нагадаємо після першого туру Англія посідає перше місце у квартеті L. Свій наступний матч вони проведуть проти Гани, який розпочнеться 23 червня о 23:00.