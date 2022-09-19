Деймі Варді — один з найсамобутніших футболістів в АПЛ, якому допоміг пробитися на п'єдестал англійського футболу вроджений талант. У першій частині ми розглянули кар'єру Варді, починаючи з самих низів, і завершили розповідь трансфером у Лестер. Спочатку все не було так просто, як гадав форвард, але далі буде ще цікавіше. Отже продовжуємо розповідати про історію життя вже легендарного форварда Лестера. Найцікавіщі факти з біографії легенди Лестера, які ми дізнались з книги "Джеймі Варді: з нізвідки". Читайте також частину першу.

"Я ще мало грав за Лестер, тож не особливо розмовляв у роздягальні. У нас була згуртована команда з хлопців, які не витали в хмарах, що допомагало мені притертися до колективу. Найджел Пірс будував сильну команду: Денні Дрінкуотер, Метті Джеймс, Енді Кінг, Уес Морган, Джеффрі Шлупп, Каспер Шмейхель та Річі де Лат. Вони були справжньою командою і прагнули не просто потрапити до Прем'єр-ліги, але хотіли і там добре виступати. Я не міг дочекатися початку ігор.

Моя кар'єра в Лестері розпочалася з гри проти Торкі Юнайтед 14 серпня 2012 року на стадіоні Плейнмур, де була така ж слаборозвинена інфраструктура, як у Флітвуді. Це була гра у рамках першого раунду Кубка ліги. Я отримав пас від Бена Маршалла та на 77 хвилині забив свій дебютний гол за команду.

У перші місяці у Лестері я не завжди виходив у стартовому складі, але все було непогано. Ми перемогли Бернлі 2:1, а я забив переможний гол, який був моїм першим на домашньому стадіоні. Наприкінці вересня я відзначився знову в матчі проти Мідлсбро (2:1), де зрівняв рахунок. У підсумку я забив чотири м'ячі у дев'яти матчах.

Але потім все пішло на спад. Я не забивав у дев'яти іграх поспіль, і одна людина з тренерського штабу здогадалася, що мало думаю про футбол. Яннік Боласі вдарив мене в гомілку у програному (1:2) домашньому матчі проти Крістал Пелеса 27 жовтня. Мені діагностували забій гомілки. Досить поширена травма, але мені знадобилася купа часу, щоб відновитись.

Удома я зберігав трилітрову пляшку горілки. Я кинув у неї цукерки Скіттлс. Після того, як одна партія розчинилася, я закинув ще. Але тільки червоні та фіолетові, бо я не люблю оранжеві, жовті та зелені. Я робив так разів двадцять. Після цього горілка набула такого ж смаку, як Скіттлс. Коли вечорами мені було нудно вдома, я наливав склянку та насолоджувався.

Горілка була чудовою, але моїй нозі зовсім не допомагала, здавалося, що кровотеча так і буде до кінця століття. Дейв Ренні, наш фізіотерапевт, не розумів, чому ситуація не покращується. Він казав, що литковий м'яз повинен гоїтися набагато швидше. Одного разу він відвів мене вбік і запитав:

- Що ти робиш?

- Нічого особливого, — відповів я. І розповів про свій винахід — горілка + Скіттлс.

- Тоді все зрозуміло, — шоковано промовив Дейв. Проблема була в тому, що алкоголь затягує процес загоєння ран.

Лестер все ж вийшов в АПЛ, а я багато забивав

Після того, як проблеми в особистому житті вирішились, та я прийшов до тями, зрозумівши, що отримав величезний шанс стати успішною людиною, все змінилось. На полі все йшло як слід. Я забив два голи у матчі з Барнслі, ця гра стала четвертою в ряду, де я відзначався. А через одинадцять днів у матчі проти Блекберна я забив шістнадцятий гол у сезоні, завершивши прорив де Лата. Ми відіграли 17 матчів без поразок і відривалися на п'ять очок від Бернлі, який був на другому місці. У клубі не було жодних сумнівів, що ми завоюємо путівку до Прем'єр-ліги.

Ми остаточно досягли цього, коли КПР програв Бормуту, а Дербі не зміг перемогти Мідлсбро. Після десяти років гри в нижчих лігах Лестер знову повертався до найвищого ешелону англійського футболу. Ми перемогли Шефілд Уенсдей за добу до цих ігор, тому дивилися ці зустрічі, зібравшись разом у Кінга. А згодом почали святкувати вихід до Прем'єр-ліги. Для всіх це було велике досягнення, воно згуртувало нас і надало величезної мотивації.

Гусак біля нашого дому

Що ж я про футбол та про футбол. Розповім цікаву історію з нашого особистого життя з нареченою.

"Грьобаний гусак!" Влітку 2014 року я втратив рахунок, скільки разів вимовляв цю фразу, коли прокидався серед ночі і проклинав цього чортового птаха, який мешкав недалеко від мого будинку в Маунтсоррелі і видавав жахливі гучні звуки. Було марно кричати на нього у вікно. Цей гусак непроханим гостем залітав до нас на ділянку та патрулював територію навколо будинку, наче охоронець. Щоразу він голосно реготав рано і не зупинявся.

Він був скалкою в дупі для мене і головним ворогом для моєї дружини Беккі. На той момент вона була на пізній стадії вагітності, і їй дуже погано спалося, тому регіт сильно виводив її з себе. Як місцеві жителі, ми багато разів дзвонили в службу захисту тварин, ми перепробували все, але птах повертався і повертався, вдаючи нас у відчай. Втративши надію на нормальний сон, ми вирішили, що єдина наша можливість спати добре – упіймати гусака. Я розумів, що не вловлю його руками, тому хотів зробити це вудкою. Після полудня я тренувався, кидаючи блешню на спінінгу з другого поверху, або кидав маленькі камінці. Але мені вдалося тільки налякати його на кілька годин.

Ми досягли такої стадії, коли гуска стала об'єктом наших обговорень, про що б ми не говорили. Одного разу на посиденьках у друга ми показали їм відео з телефону, як гукає гуска у моєму дворі. Вони довго сміялися, поки нарешті один хлопець не спитав:

- Чому ти просто не пристрелиш його?

- Що? – спитав я збентежено. — У мене навіть немає рушниці.

- Візьми в мене, — відповів він.

Ми з Бекі переглянулись. Чи варто йти на такий крок? З нашими мішками під очима і виснаженими нервами відповідь могла бути тільки позитивною. Я, звичайно, стріляв із рушниці раніше, але тільки коли був дитиною: у друга мого батька була гвинтівка, і він давав мені постріляти в ціль на задньому дворі. Але полювання на гусака на річці Соар було трохи іншим заняттям, ніж стрілянина в ціль. Я люблю тварин і знаю, що, перш ніж убити гусака, мені доведеться подолати своє сумління.

Бабах! Гусак заляпав крилами як божевільний, але зухвало залишився стояти на місці. Я перезарядив рушницю і знову вистрілив. Гусак відсахнувся і злетів, він виглядав як кішка, яка йде, щоб померти.

Я повернув рушницю — не міг зберігати її в будинку — і нарешті у нас вдома встановилися тиша і спокій. На один день. Гусак повернувся і реготав голосніше, ніж звичайно, я не міг у це повірити. Як і Бекі.

Одного разу ми гуляли біля річки і побачили цього гусака, що сидить на березі і витріщався на нас. Поруч із ним був пришвартований човен, у якому сидів якийсь мужик. Беккі крикнула:

- Це ваш гусак?

- Так, — відповів він. — Ви хочете його купити?

Ви б бачили обличчя Беккі.

— Ні, я хочу його вбити. Цей чортів гуска ходить біля мого будинку кожен день і не дає нам нормально спати! — заявила вона. Чоловік навіть не знав, що сказати у відповідь.

А через деякий час, коли Беккі пішла на сеанс рефлексотерапії, вона розповіла про цю історію з гусем. І лікар терпляче пояснив їй, що гуси дуже чутливі. Він припустив, що, може, це відбувалося через вагітність Бекі. Можливо, він хотів наглядати за нею та дитиною. З того часу гогот гусака не турбував Беккі, а, навпаки, заспокоював. Востаннє він пролунав, коли з'явилася на світ наша донька Софія. Коли вони з Бекі повернулися додому, птах зник і більше ніколи не повертався.

Нарешті, АПЛ

Після першої гри сезону проти Евертона я підписав новий контракт із Лестером на чотири роки – до 2018. Моя зарплата за ним становила 30 000 фунтів на тиждень. Тепер я за сім днів заробляв більше, ніж у Трулайфі за весь рік. Це приголомшувало, якщо задумуватись, але я намагався менше думати на цю тему. Врегулювання угоди я повністю довірив моєму агенту Джону, тому що я знав, що він виб'є найкращі умови для мене. Я грав у футбол, а він займався фінансами – так завжди було.

Джон вів переговори з Террі Робінсоном, футбольним директором Лестера, наполягав, що пункт про виступ за національну збірну Англії має залишитися. Террі, який завжди ладив зі мною, сказав: "Я не думаю, що він із таких гравців Прем'єр-ліги, які виступатимуть за національну збірну". Тоді Джон назвав це блефом. Також були призначені відступні у розмірі шести мільйонів фунтів у разі мого переходу в інший клуб.

Після поразки від Челсі у другому матчі сезону (0:2), я з'явився на полі на 20 хвилин у грі проти Арсеналу. У черговий раз я вийшов з лави запасних лише через кілька тижнів, коли ми виграли у Сток Сіті 1:0. На час міжнародних матчів настала перерва, що дозволило мені добре підготуватися та набрати форму перед грою з Юнайтед. Цього сезону вони витратили 150 мільйонів фунтів і почали грати під керівництвом Луї ван Гала.



І що то був за матч! Його можна назвати першим божевіллям сезону, а я потрапив до центру уваги. Та так, що не міг уявити. У своєму дебютному матчі проти Манчестер Юнайтед, у якому ми перемогли 5:3, я забив гол і віддав чотири гольові паси на стадіоні Кінг Пауер. Оце так день! Але це не був перший тур.

Після матчу ті, кого сильно займає статистика, вивчаючи мої ігри в нелігових клубах, встановили, що я увійшов до невеликої групи гравців, які забивали і Манчестер Юнайтед, і ФК Юнайтед. Але вся моя увага була зосереджена виключно на теперішньому. Воно звичайно так – ти ніколи не можеш забути коріння, вони зробили тебе тим, ким є, і я б не хотів нічого змінювати у своєму минулому, але зараз усі мої думки були сконцентровані на грі у Прем'єр-лізі. І я намагався поводитися відповідно до статусу гравця Ліги.

Перший сезон в АПЛ довів нам, що якщо ти сильно того бажаєш, чудеса можуть траплятися. Лише в останньому турі, коли ми грати із Санделендом, Лестеру вдалося зберегти прописку в АПЛ. Ми всі дуже раділи, адже змогли виконати головне завдання. Яке ж це відчуття, коли ти знаєш, що наступний сезон проведеш в АПЛ.

Спершу я відмовив збірній Англії

Текстове повідомлення, здавалося, не скінчиться. Я не знав, хто відправив його на мій телефон, і першою реакцією було, що хтось вирішив познущатися. Я в той час у Лестері купував речі для відпустки разом з Беккі. Залишалося три дні до кінця сезону. Думки я був уже на пляжі і відпочивав зі своєю родиною. І ось телефон запищав. Я прочитав перший рядок і застиг на місці. Частина повідомлення, що залишилася, більше нагадувала есе, і я вже став задаватися питанням, чи закінчиться воно коли-небудь.

Відправлено 21 травня 2015 року, о 12.05. Читаю:

"Це повідомлення підтверджує, що ви вибрані до складу національної збірної Англії на гру проти Ірландії, яка відбудеться 7 червня у Дубліні, а також на матч проти Словенії, який відбудеться у Любляні 14 червня. Збір команди заплановано на середу 3 червня о 12.30 у Національному футбольному центрі "Сент-Джорджес Парк". Збірна вилітає до Дубліна у суботу, напередодні недільного матчу. Після матчу з Ірландією ви повернетесь додому. Збір команди до гри проти Словенії відбудеться у середу 10 червня о 12:30. Команда вилетить до Словенії у суботу, за день до гри. Після закінчення матчу ви одразу ж повернетесь додому. Вам необхідно принести свій паспорт, костюм з емблемою Англії не потрібний. Вам також потрібно взяти бутси, а також щитки та кросівки. Будь ласка, замовте у Nike національну форму з бордовим верхом та синім низом, а також бордове поло. Якщо у вас це вже є, візьміть із собою старий комплект. Будь ласка, повідомте нас, якщо вам знадобиться машина, щоб доставити вас на збори в середу вранці. Я буду на зв'язку, якщо вам знадобиться транспорт".

Я передав телефон Беккі, щоб вона прочитала. Потім ми переглянулись і не могли вимовити жодного слова. Я вирішив зателефонувати Дейву Ренні, нашому фізіотерапевту в Лестері, знаючи, що з ним зв'язуються лікарі національної збірної Англії, щоб дізнатися, в якій формі знаходяться гравці та їхні травми.

- Хтось знущається з мене, Дейве. Хтось хоче засмутити мене

- Ні, ти справді. Вітаю, – відповів Дейв, трохи посміхаючись.

Через десять хвилин на всіх сайтах і на екрані Sky Sports з'явилася новина, що підтверджує, що Рой Ходжсон викликав трьох новачків у команду: мене, Чарлі Остіна – нападника КПР і Тома Хітона – воротаря Бернлі. Ми увійшли до збірної на товариську гру проти Ірландії та на кваліфікаційний матч Євро-2016 проти Словенії.

Мій телефон вибухнув від дзвінків. Я дивився назад на текст повідомлення, почав перечитувати його, щоб повністю все зрозуміти. "Що, чорт забирай, відбувається?" — таке питання було в мене в голові. Я не відповів на повідомлення, яке, як потім з'ясувалося, було від Мішель Фарер, керівниці служби операцій у національній збірній. Я не знав, з чого почати, якщо писати відповідь. Ніколи не перебував у такому становищі! Коли в мого телефону сів акумулятор, я відчув полегшення, вирішив не заряджати його, доки не ляжу спати. Я чекав, поки все втрясеться. Джеймі Варді грає за збірну Англії? Не міг осмислити це. Лише два роки тому я хотів повернутися до Флітвуду.

Приїхавши до тренувального табору Лестера, хлопці мене вітали. А я все ще не міг повірити. Я підійшов до головного тренера і сказав, що не поїду до збірної. Я відчував себе спорожнілим та дуже втомленим. Але як розумію зараз — просто боявся вийти з зони комфорту, адже вже розпланував плани на відпустку, щоб відпочити з дружиною та донькою.