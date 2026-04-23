Сандерленд не розглядає варіант розставання зі своїм головним тренером Режисом Ле Брі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво клубу повністю довіряє спеціалісту та планує продовжувати співпрацю з ним і в наступному сезоні, незалежно від підсумків поточної кампанії.

Наразі Сандерленд посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 46 очок після 33 матчів, і зберігає шанси на потрапляння до єврокубків.

Контракт Режиса Ле Брі з "чорними котами" розрахований до літа 2028 року.