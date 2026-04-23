"Чорні коти" мають намір продовжити співпрацю з тренером і наступного сезону.
Режис Ле Брі, Getty Images
23 квітня 2026, 17:23
Сандерленд не розглядає варіант розставання зі своїм головним тренером Режисом Ле Брі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво клубу повністю довіряє спеціалісту та планує продовжувати співпрацю з ним і в наступному сезоні, незалежно від підсумків поточної кампанії.
Наразі Сандерленд посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 46 очок після 33 матчів, і зберігає шанси на потрапляння до єврокубків.
Контракт Режиса Ле Брі з "чорними котами" розрахований до літа 2028 року.