Англія

"Чорні коти" мають намір продовжити співпрацю з тренером і наступного сезону.

Сандерленд не розглядає варіант розставання зі своїм головним тренером Режисом Ле Брі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво клубу повністю довіряє спеціалісту та планує продовжувати співпрацю з ним і в наступному сезоні, незалежно від підсумків поточної кампанії.

Наразі Сандерленд посідає 11-те місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 46 очок після 33 матчів, і зберігає шанси на потрапляння до єврокубків.

Контракт Режиса Ле Брі з "чорними котами" розрахований до літа 2028 року.