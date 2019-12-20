Германия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров.

Во встрече семнадцатого тура чемпионата Германии Боруссия Д сыграет на выезде против Хоффенхайма.

Преимущество в предматчевых раскладах имеет команда Фавра. Так, коэффициент Parimatch на победу Боруссии составляет 1,89, на ничью – 4, а на победу Хоффенхайма – 3,9.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся четырьмя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 2,17.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "2-й тайм: обе забьют". Коэффициент — 2,55.

Начало матча, который состоится в воскресенье, 20 декабря, запланировано на 21:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.

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