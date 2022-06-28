Италия

Фінансова нерівність між клубами Серії А та англійської Прем'єр-ліги стала ще болючішою.

Після того, як чемпіон італійської Серії А Мілан на трансферному ринку поступився Ньюкаслу у боротьбі за захисника Лілля Свена Ботмана, деякі експерти, а тим більше вболівальники дивувалися, як таке можливо.

La Gazzetta dello Sport докладно описує, як права на телебачення були розділені між клубами Серії А під час сезону-2021/22, і раптом багато речей стали очевидними.

Цього сезону найприбутковіший італійський клуб — міланський Інтер — отримав 84,2 млн євро доходів від телевізійних прав, а за ним йдуть Ювентус з 77,9 млн євро і Мілан з 77,8 млн євро.

Наполі зайняв четверте місце з 68,5 млн євро, а Рома завершила п'ятірку найкращих з 64,1 млн євро.

Для порівняння, клуб, який посів останнє місце в англійській Прем'єр-лізі цього ж сезону — Норвіч — заробив 105 млн євро лише за рахунок телевізійних прав.

Зазначимо, що розподіл у Серії А розраховується як за спортивними результатами, так і за кількістю проданих квитків та телевізійних пакетів.