Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 2 лютого, розпочавшись о 21:45.

У рамках 23-го туру італійської Серії А-2024/25 римська Рома на власному полі зустрінеться з неаполітанським Наполі.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 2 ЛЮТОГО, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Завдяки успішній єврокубковій зустрічі з франкфуртським Айнтрахтом у четвер (перемогу з рахунком 2:0 на Стадіо Олімпіко забезпечили голи Анхеліньйо та Ельдора Шомуродова) Рома зуміла дістатися плей-оф оновленої Ліги Європи. До топ-8 турнірної таблиці команда Клаудіо Раньєрі не потрапила, тож тепер на неї чекають стикові матчі проти Порту.

Наполі ж увесь тиждень готувався до сьогоднішнього вечора. Минулої суботи колективу Антоніо Конте вдалося продовжити свою переможну серію до семи поєдинків, завдавши Ювентусу першої поразки в чемпіонаті Італії-2024/25. Вольову домашню звитягу (2:1) "адзуррі" здобули зусиллями Андре-Франка Замбо-Ангісса та Ромелу Лукаку.

"Джаллороссі" ж тижнем раніше перервали свою 18-матчеву серію без звитяг на виїзді, здолавши Удінезе з рахунком 2:1. Як і Наполі, Рома в минулому турі Серії А пішла на перерву мінімально поступаючись, але в другому таймі все ж досягла бажаного результату. Допомогли в цьому реалізовані Лоренцо Пеллегріні та Артемом Довбиком пенальті.

Листопадовий матч 13-го туру в Неаполі був для Раньєрі першим після повернення на посаду керманича "джаллороссі". Тоді "адзуррі" святкували перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Лукаку. Рома зараз у набагато кращому стані, ніж тоді, та й на власному полі клуб здобув більшу частину наявних очок, тож далеко не факт, що Наполі залишить столицю Італії з черговою звитягою.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Крістанте, Пізіллі, Анхеліньйо — Дібала, Довбик

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Спінаццола — Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано, Лукаку, Нерес

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