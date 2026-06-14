Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник збірної Іспанії поспілкувався з журналістами, напередодні гри проти Кабо-Верде.

Чинні чемпіони Європи, збірна Іспанії, підходять до старту Чемпіонату світу в статусі одного з беззаперечних фаворитів. У понеділок в Атланті Фурія Роха розпочне свій шлях у групі H матчем проти абсолютного дебютанта мундіалю — команди Кабо-Верде. Проте зірковий склад іспанців не збирається недооцінювати свого суперника.

Півзахисник збірної Іспанії Мікель Меріно заявив, що команда не дозволить собі розслабитися. Головним сигналом для обережності стали несподівані результати перших днів турніру: поразка Туреччини від Австралії (0:2) у групі D, а також нічия головних фаворитів турніру, бразильців, у матчі проти Марокко (1:1) у групі C.

"Важливо зосередитися на собі та на тому, що нам потрібно робити добре. Ми повинні ставитися до гри серйозно, з гарним настроєм. Важливо правильно розпочати турнір, хоча старт не обов'язково визначає весь подальший шлях", — зазначив Меріно під час недільного спілкування з журналістами після останнього тренування команди.

Меріно також нагадав, що перші матчі завжди даються важко. Історія збірної Іспанії це чудово підтверджує: на переможному ЧС-2010 іспанці сенсаційно стартували з поразки від Швейцарії (0:1), тоді як на минулому турнірі у 2022 році знищили Коста-Рику з рахунком 7:0.

"Дебют — це складно. Ми бачимо це на прикладі інших команд. Наші очікування високі, бо ми знаємо, на що здатні, але ми також твердо стоїмо на землі", — додав гравець.

Попри відсутність досвіду виступів на Чемпіонатах світу, збірна Кабо-Верде підходить до турніру в чудових кондиціях. Минулого місяця ця команда привернула до себе увагу, розгромивши міцну збірну Сербії з рахунком 3:0 у товариському матчі.

"Якщо я не помиляюся, це команда, яка перебуває у дуже хорошій формі, — прокоментував гру суперника Меріно. — Вони вигравали ігри проти сильних збірних. У таких турнірах не можна розслаблятися проти будь-кого. Кабо-Верде добре поєднує силовий футбол і діє дуже сміливо".

Сам Мікель Меріно підходить до турніру як один із ключових гравців атаки: у шести матчах відбору він відзначився шістьма забитими м'ячами. У лондонському Арсеналі Мікель Артета нерідко використовував його на позиції центрального нападника, однак у національній збірній Луїс де ла Фуенте має на гравця трохи інші плани.

"Я не тренуюся (як нападник) безпосередньой ,але я часто опиняюся в таких ситуаціях, заходжу в штрафний майданчик і намагаюся завжди бути готовим до завершення атаки", — пояснив Меріно свою роль у збірні.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Іспанія потрапила до групи H, де зіграє проти Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.