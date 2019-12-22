Нидерланды. Новость

Амстердамский клуб в 2019-м году забивал очень много.

В завершающемся году амстердамский Аякс выиграл чемпионат Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. При этом, команда показывала очень интересный футбол и радовала своих фанатов большим количеством забитых мячей.

Несколько минут назад завершился очередной матч чемпионата, в котором Аякс разгромил Ден Хааг со счетом 6:1.

Всего за календарный год их Аяксом было забито 163 штуки. Данный показатель, как сообщает журналист Voetbal International, является рекордным для нидерландского футбола.

Ajax in 2019:



Landskampioen 🏆

Bekerwinnaar 🏆

Winnaar Johan Cruijff Schaal 🏆

Halve finale CL

163 goals (record) ⚽️

Miljoenen verdiend aan transfers 💰

Winterkampioen — Michel Abbink (@sportzeloot) 22 декабря 2019 г.

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