Нидерланды. Новость
Амстердамский клуб в 2019-м году забивал очень много.
twitter.com/AFCAjax
22 декабря 2019, 16:47
В завершающемся году амстердамский Аякс выиграл чемпионат Нидерландов и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. При этом, команда показывала очень интересный футбол и радовала своих фанатов большим количеством забитых мячей.
Несколько минут назад завершился очередной матч чемпионата, в котором Аякс разгромил Ден Хааг со счетом 6:1.
Всего за календарный год их Аяксом было забито 163 штуки. Данный показатель, как сообщает журналист Voetbal International, является рекордным для нидерландского футбола.
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