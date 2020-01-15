Нидерланды. Новость

Сотрудничать с амстердамцами будет турфирма из Кюрасао.

Аякс начал партнерство с туристической фирмой Curacao Tourist Board, сообщили амстердамцы на своем официальном сайте.

Датой начала сотрудничества считают 1 января 2020 года. Оно продлится до 30 июня 2023. Надпись "Кюрасао" появится на рукавах формы Аякса, и это первое подобное сотрудничество в истории клуба.

Кроме того, футболисты первой команды и легенды Аякса будут посещать Кюрасао в рамках различных мероприятий.

Кюрасао — самый большой остров Нидерландских Антил на юге Карибского моря, являющийся составной частью Королевства Нидерландов.

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