Нидерланды. Новость
Сотрудничать с амстердамцами будет турфирма из Кюрасао.
ФК Аякс
15 января 2020, 18:57
Аякс начал партнерство с туристической фирмой Curacao Tourist Board, сообщили амстердамцы на своем официальном сайте.
Датой начала сотрудничества считают 1 января 2020 года. Оно продлится до 30 июня 2023. Надпись "Кюрасао" появится на рукавах формы Аякса, и это первое подобное сотрудничество в истории клуба.
Кроме того, футболисты первой команды и легенды Аякса будут посещать Кюрасао в рамках различных мероприятий.
Кюрасао — самый большой остров Нидерландских Антил на юге Карибского моря, являющийся составной частью Королевства Нидерландов.
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