Іспанія

Український вінгер відкрив рахунок уже на старті зустрічі, але каталонці не втримали перевагу в домашній грі 33-го туру Ла Ліги.

Жирона зазнала поразки від Реала Бетіс із рахунком 2:3 у яскравому та насиченому подіями поєдинку. Команда розпочала матч активно й повела в рахунку вже на 7-й хвилині — Віктор Циганков вдало зіграв у штрафному майданчику та відкрив рахунок.

Втім, гості швидко оговталися та відповіли своїм голом: на 24-й хвилині Марк Рока точним ударом із-за меж штрафного зрівняв рахунок. Надалі гра проходила на зустрічних курсах, а після перерви напруга лише зросла.

У середині другого тайму Еззалзулі вивів Реал Бетіс уперед, однак Жирона швидко відігралася — Унахі реалізував пенальті на 67-й хвилині. Здавалося, господарі можуть дотиснути суперника, але вирішальне слово залишилося за андалусійцями.

На 80-й хвилині Родріго Рікельме скористався передачею партнера та встановив остаточний рахунок зустрічі — 2:3. Попри фінальний штурм, Жирона не змогла врятувати бодай нічию.

Жирона — Реал Бетіс 2:3

Голи: Циганков, 7, Унахі, 67 (пен) — Рока, 24, Еззалзулі, 63, Рікельме, 80

Жирона: Гассаніга — Мартін (Лемар, 83), Рейс, Блінд, Морено — Бельтран (Рока, 66), Вітсель, Мартін (Лемар, 83) — Циганков, Ечеверрі (Стуані, 73), Унахі

Реал Бетіс: Вальєс — Руїбаль (Іско, 75), Бартра, Натан, Гомес — Амрабат, Рока, Ло Чельсо (Бакамбу, 46) — Форнальс (Бельєрін, 75), Кучо (Рікельме, 46), Еззалзулі (Родрігес, 88)

Попередження: Унахі — Чельсо, Бакамбу, Рікельме