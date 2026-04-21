Українець відкрив рахунок уже на старті зустрічі Ла Ліги.
21 квітня 2026, 23:19
У рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги Жирона зустрілася з Бетісом.
Український вінгер каталонців Віктор Циганков відзначився вже на 7-й хвилині поєдинку, відкривши рахунок у зустрічі.
Для 28-річного футболіста цей гол став першим за останні два місяці — востаннє він забивав 23 лютого у ворота Алавеса.
ГОЛ ЦИГАНКОВА У ВОРОТА БЕТІСА:
Таким чином Циганков перервав свою безгольову серію та продовжив поповнювати результативну статистику в поточному сезоні.
Загалом у його активі вже 7 забитих м’ячів і 4 результативні передачі у 28 матчах за Жирону в усіх турнірах