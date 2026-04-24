Італія

Спортивний радник покине клуб на тлі напружених відносин із головним тренером.

Клаудіо Раньєрі найближчим часом залишить посаду спортивного радника Роми. Про це повідомляють італійські ЗМІ та інсайдери.

Рішення пов’язують із конфліктом між функціонером і головним тренером команди Джан П’єро Гасперіні. Напруження виникло після публічних заяв Раньєрі щодо трансферної політики клубу, а також його слів про те, що Гасперіні був лише четвертим кандидатом на посаду наставника минулого літа.

Сам тренер зізнався, що ситуація стала для нього несподіванкою: "Інтерв'ю минулої п'ятниці створило ситуацію, яка тривала весь тиждень. Для мене це стало справді неймовірним сюрпризом, адже між мною та Раньєрі ніколи, повторюю — ніколи, не було іншого тону спілкування: ні на прес-конференціях, навіть у присутності інших людей, ні в наших особистих стосунках.

Тож це було величезною несподіванкою. І я говорю, що за багато місяців у мене жодного разу не було такого відчуття чи такого тону з його боку", — сказав Гасперіні.

Очікується, що відхід Раньєрі може вплинути на подальшу структуру управління клубом та трансферну політику римлян.