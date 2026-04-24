Спортивний радник покине клуб на тлі напружених відносин із головним тренером.
24 квітня 2026, 08:22
Клаудіо Раньєрі найближчим часом залишить посаду спортивного радника Роми. Про це повідомляють італійські ЗМІ та інсайдери.
Рішення пов’язують із конфліктом між функціонером і головним тренером команди Джан П’єро Гасперіні. Напруження виникло після публічних заяв Раньєрі щодо трансферної політики клубу, а також його слів про те, що Гасперіні був лише четвертим кандидатом на посаду наставника минулого літа.
Сам тренер зізнався, що ситуація стала для нього несподіванкою: "Інтерв'ю минулої п'ятниці створило ситуацію, яка тривала весь тиждень. Для мене це стало справді неймовірним сюрпризом, адже між мною та Раньєрі ніколи, повторюю — ніколи, не було іншого тону спілкування: ні на прес-конференціях, навіть у присутності інших людей, ні в наших особистих стосунках.
Тож це було величезною несподіванкою. І я говорю, що за багато місяців у мене жодного разу не було такого відчуття чи такого тону з його боку", — сказав Гасперіні.
Очікується, що відхід Раньєрі може вплинути на подальшу структуру управління клубом та трансферну політику римлян.