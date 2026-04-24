Турецький футболіст встигне відновитись після травми.
Арда Гюлер, Getty Images
24 квітня 2026, 14:43
Півзахисник мадридського Реалу та збірної Туреччини Арда Гюлер зможе виступити на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року, незважаючи на травму. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, 21-річний турок не зміг дограти матч 33 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса (2:1), після чого стало відомо, що у футболіста "вершкових" діагностовано травму двоголового м'яза стегна правої ноги і він пропустить решту сезону.
Тим не менш, зазначається, що ця травма не ускладнить його участь на чемпіонаті світу у складі збірної Туреччини, оскільки він встигне відновитися до початку збору національної команди.
Цього сезону Гюлер провів 50 матчів, у яких забив шість голів та віддав 14 гольових передач.
Нагадаємо, на ЧС-2026 Туреччина зіграє проти США, Парагваю та Австралії.