Турецький футболіст встигне відновитись після травми.

Півзахисник мадридського Реалу та збірної Туреччини Арда Гюлер зможе виступити на майбутньому чемпіонаті світу 2026 року, незважаючи на травму. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 21-річний турок не зміг дограти матч 33 туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса (2:1), після чого стало відомо, що у футболіста "вершкових" діагностовано травму двоголового м'яза стегна правої ноги і він пропустить решту сезону.

Тим не менш, зазначається, що ця травма не ускладнить його участь на чемпіонаті світу у складі збірної Туреччини, оскільки він встигне відновитися до початку збору національної команди.

Цього сезону Гюлер провів 50 матчів, у яких забив шість голів та віддав 14 гольових передач.

Нагадаємо, на ЧС-2026 Туреччина зіграє проти США, Парагваю та Австралії.