Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте не спешит рассуждать о шансах его подопечных выиграть чемпионат Англии и к нему прибавить Кубок страны.

После 25 туров Премьер-лиги Челси опережает Ман Сити на 8 пунктов. Вчера Пенсионеры обыграли Вулверхэмптон 2:0 в Кубке Англии и вышли в четвертьфинал турнира. Там команде предстоит встреча с Линкольн Сити из нон-лиги – Национальной конференции, пятого по силе дивизиона Англии.

"Очень рано говорить о золотом дубле. Конечно, мы участвуем в двух турнирах. В чемпионате Челси проделывает отличную работу, оставаясь на вершине турнирной таблицы. В Кубке Англии мы вышли в четвертьфинал и я доволен, ведь это показатель того, что мы потрудились на славу", — заявил Конте.

"Если честно, даже после этого матча очень важно понимать, что ничего не будет легко. Если кто-то думает, что чемпионство уже в кармане у Челси и Кубок мы тоже можем выиграть, то нужно его предупредить – это будет нелегко. Наша команда осознает это".

"Мы попытаемся закончить сезон с какими-то трофеями. В большом клубе ты всегда сражаешься за них до самого конца. Сейчас наши позиции хороши, но работы предстоит еще много".

Линкольну удалось историческое достижение – это первая с 1914 года команда из нон-лиги, которая дошла до 6-го раунда Кубка Англии.

"Это великолепное достижение для Линкольна. В этом и заключается красота Кубка Англии. В Италии такие вещи невозможны. Этот пример демонстрирует, что в футболе может случиться все, что угодно, если ты преисполнен желанием сражаться и любишь вызовы. Линкольн заслужил массу комплиментов от меня, Челси и всей страны".