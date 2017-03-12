Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Майкл Каррик уверен, что его команда заслуживает находиться выше 6-го места в турнирной таблице, а также отметил, что Жозе Моуриньо стал более атакующим тренером.

Жозе Моуриньо возглавил МЮ перед началом нынешнего сезона. Изначально были сомнения в том, сможет ли португалец со своим оборонительным футболом преуспеть на Олд Траффорд. Тем не менее, при Моуриньо команда уже 17 матчей не проигрывает в Премьер-лиге, а также выиграла Кубок Лиги.

"Я думаю, что Моуриньо адаптировался к традициям Манчестер Юнайтед – и он сам в этом признавался. Это делает честь ему как тренеру. Конечно, ты должен играть, используя сильные стороны своих игроков, однако у тебя все равно есть философия, которой ты следуешь", — отметил Моуриньо.

"Мне действительно нравится работать с Жозе. Перед тем, как он возглавил МЮ, мне было интересно посмотреть, каким он будет тренером, как он будет справляться с требованиями в Юнайтед".

"С самого начала можно было сказать, что Моуриньо – победитель. Для него по-прежнему все завязано на победах. Но есть определенный стиль игры, который Жозе желает видеть. И мне кажется, он отличается от того, которым его команды славились в прошлом. Теперь это более атакующий стиль, если вам так угодно. Думаю, это дало свои плоды. Учитывая то, какую серию мы выдали и как мы играли, обидно оставаться шестыми".

В понедельник манкунианцы сыграют против Челси в полуфинале Кубка Англии.