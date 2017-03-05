Украина

17:00, Полтава, стадион Ворскла им. Бутовского. Арбитр — Анатолий Абдула. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Если не брать в расчет матчи с участием Динамо и Шахтера, то центральной встречей тура будет матч Ворсклы и Зари. Команды решают серьезные задачи, а их подбор футболистов — один из лучших среди всего пелотона.

Календарь сыграл с полтавчанами злую шутку. Если к зимнему перерыву Ворскла по дополнительным показателям опередила Черноморец и вошла в топ-6, то теперь ситуация уже не столь оптимистичная. Главным конкурентам из Одессы помимо Карпат еще играть с Днепром и Сталью, где велика вероятность набрать очки. У Ворсклы же помимо матча с Зарей будет непростой матч с Олимпиком и лишь домашняя игра с Зиркой внушает оптимизм.

Что касается Зари, то луганчане уже скорее ведут борьбу за удержание третьей строчки. Отставание от Динамо увеличивается, а вот Александрия уже дышит в спину. Зимой команда понесла ряд потерь, среди которых выделяется уход Сивакова и Караваева. Но и приход таких исполнителей, как Калитвинцев, Пилявский, Бабенко и Кадимян выглядит серьезным усилением состава.

Ворскла тоже потеряла ряд ключевых исполнителей, но кое-как все же удалось залатать эти дыры в составе приглашением Мякушко, Шарпара и Чижова. Интересно будет посмотреть и на Богдана Сарнавского в рамке ворот.

Стоит отметить и кадровые потери команд. У Ворсклы дисквалифицирован Заричнюк, ну а Заре не помогут Любенович и Опанасенко. Вернидубу предстоит теперь поломать голову над тем, кого поставить на правый фланг обороны, ведь Каменюка все еще лечится. Стоит ожидать, что справа выйдет Сухоцкий, а иначе придется выдергивать из запаса подзабытого Ярмаша.

Можно ожидать упорную борьбу со стороны обеих команд. Поражение Ворсклы поставит крест на попадание в топ-6, тогда как Заря рискует ввязаться в неприятную борьбу с Александрией за бронзовые медали.

Ориентировочные составы:

Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов, Ребенок — Ткачук, Кравченко, Мякушко, Шарпар, Одарюк — Хлебас

Заря: Шевченко — Сухоцкий, Форстер, Пилявский, Соболь — Гречишкин, Гордиенко, Соболь, Липартия, Калитвинцев — Бонавентуре

Травмированные: Каменюка

Дисквалифицированные: Заричнюк — Любенович, Опанасенко