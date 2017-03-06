Украина

Football.ua выделяет самые интересные и важные моменты 20-го тура чемпионата Украины.

Динамо: и снова о старом

После тяжелейшей победы киевлян над Олимпиком в очередной раз серьезно начала обсуждаться тема игры Динамо с двумя нападающими, ведь именно с такой схемой хозяева заканчивали поединок. Сам Игорь Суркис признался, что он в очередной раз убедился, что два форварда на острие – это отличный вариант для команды, и добавил, что Динамо, по его мнению, должно играть так чаще – именно такой ход наставника стал определяющим во встрече. Да и в самом деле – Яремчук и Беседин в атаке действительно выглядели очень гармонично, а самом конце матча оба создали по убойному моменту, сделав все для победы своего коллектива: сначала Роман создал все условия для Дерлиса, а позже Артем забил победный мяч во встрече.

В этом контексте вспоминается, как тема о двух форвардах обсуждалась активно в предыдущий раз уже при Сергее Реброве. Дело было в конце 2014 года, когда у Динамо было три мощных нападающих: Мбокани, Теодорчик и Кравец. Из этой тройки практически не получал игровую практику поляк, но само наличие сразу трех сильных исполнителей в условиях игры команды в одного нападающего как бы подталкивало к решению время от времени видоизменять игровую схему. На одной из пресс-конференций об этом прямо спросили и самого Реброва. На что тот ответил: "Когда команда проигрывает, все говорят, мол, надо играть в два нападающих. Я часто это слышу. Но сейчас команда выигрывает". И после, как и до, при Реброве Динамо не играло с первых минут в два чистых форварда. Подобное случалось лишь в экстренных ситуациях, когда команде нужно было либо догонять кого-то в счете, либо вырывать победу – как это было в субботу.

Сергей Ребров на протяжении всего времени работы у руля Динамо четко придерживался определенных тактических нюансов и никогда не отходил от схемы 4-1-4-1. И теперь, когда у него в распоряжении два молодых нападающих, очевидно, что никаких изменений не произойдет. Если в свое время на скамейке Динамо протирал штаны Тео, то никто искусственно не станет сейчас искать возможность для большего количества игрового времени у Яремчука. Игорю Суркису нужно понимать, что у тренерского штаба есть определенная стратегия развития команды и построения игры, которые абсолютно точно не подразумевают ни сейчас, ни в будущем схему с двумя нападающими. Поэтому президенту клуба нужно быть более острожным с заявлениями и не создавать дополнительного давления на тренера. (Анатолий Волков)

Ворскла: возможно, так будет даже лучше

После поражения от Зари полтавская команда на четыре очка отстает от Черноморца, находящегося на шестом месте. Конечно, шансы побороться за топ-6 у Ворсклы все еще есть. В последних двух турах первого этапа чемпионата команда Василия Сачко сыграет с Олимпиком на, по сути, нейтральном поле, а также примет Зирку. И все же с трудом вериться в то, что зелено-белые смогут в конечном итоге обойти Черноморец (который сыграет дома со Сталью и против Динамо в Киеве). И есть предположение, что обновленной Ворскле, возможно, полезнее будет закончить сезон в нижней шестерке и играть весной с себе равными.

Под руководством Сачко сейчас работает действительно много молодежи, а сама команда находится на стадии построения. Невооруженным глазом видно, что Ворскле предстоит сделать еще очень многое для того, чтобы закрепиться среди сильнейших клубов Украины: как в вопросах менеджмента, так и, непосредственно, тренерскому штабу и футболистам. Матчи против Шахтера и Зари, сыгранные уже в нынешнем году, только доказывают: команда может, скорее, драться и бороться, но играть на равных даже с обновленном Зарей ей пока рано. Скорее всего, в топ-6 полтавчане регулярно бы проигрывали или в лучшем случае довольствовались редкими очковыми приобретениями. Подобное развитие событий – не лучший вариант для команды, которая только-только создается. Ворскле предстоит пройти путь большинства украинских клубов, которые многим ранее урезали бюджеты и начали жить по средствам. Чтобы не ходить далеко, Полтаве стоит посмотреть на очень плавный и поступательный ход ее главного конкурента на данный момент: Черноморец становился сильнее каждые полгода, и сейчас дорос до первой шестерки. Возможно, подобное поступательное движения – отличная возможность для прогресса и в случае с Ворсклой. Которая в нижней шестерке получила бы возможность играть, а не бороться (Анатолий Волков).

Черноморец: пережили зиму и стали лучше

Страшилки, которые сопровождали все разговоры о будущем Черноморца весной 2017-го года, не воплотились в жизнь. Главный тренер одесситов в начале декабря был явно не в лучшем настроении — он точно не знал о своей судьбе, не говоря уже о футболистах. При этом, следуя правилу "Если с вами должно случиться что-то плохое, то оно обязательно случится", предполагал, что "наверное, весной мы уже не увидим этот Черноморец".

Нельзя сказать, что зиму одесситы прошли совсем без потерь. Команду покинул основной вратарь — Боровик, капитан команды и ведущий опорник в одном лице — Филимонов, а также Владислав Калитвинцев, который в этом чемпионате хоть и не играл так много как в предыдущем, но по привычке воспринимался как игрок определяющий игру команды. Впрочем, потери ожидались значительно большие, в частности ходили разговоры об уходе Хочолавы в Шахтер. Окончательно все убедились в относительно безоблачном ближайшем будущем Черноморца, когда стало ясно, что остается Александр Бабич.

Первые туры показали, что потери не ослабили Черноморец и это как минимум: и в матче с Карпатами (1:0) и в матче с Днепром одесситы были очень бодрые, легкие и показали один из самых симпатичных футболов среди команд УПЛ. А потеря Филимонов в некоторой степени даже сделала переход из обороны в атаку более быстрым. У Карпат одесситы выиграл абсолютно по делу, да и Днепр должны были побеждать — после пропущенного гола Черноморец полностью контролировал игру, активно прессинговал и показывал желание победить в отличие от Днепра. Подопечные Михайленко лишь под конец матча что-то показали в атаке, да и то лишь благодаря тому, что Черноморец шел вперед и оголял тылы. Теперь для Черноморца решающий матч следующего тура, когда одесситы сыграют со Сталью — в нем желательно побеждать, поскольку календарь у Ворсклы полегче (Олимпик и Зирка), а Черноморцу в последнем туре играть с Динамо. (Александр Озирный)

Александрия: своевременное поражение

Такие случаи не редкость — победив крупно в одном матче, в следующем команда играет не на том уровне мотивации. Видимо Владимир Шаран не думал, что в таком принципиальном для него матче его команда сможет собраться лишь после порции "словесного допинга" в перерыве. Карпаты, по сути, тоже не показали ничего интересного, но расслабленность Александрии, позволила им выглядеть в первом тайме хозяевами положение.

В этот день все было против Александрии. Только команда взялась во втором тайме за дело и, казалось, вот-вот получит результаты своей активности, как удаление заработал центральный защитник Басов, что связало руки гостям впереди.

Впрочем, такой урок был для Александрии своевременным и практически безболезненным — команда все равно останется в первой шестерке, зато повод прочитать игрокам лекцию на тему морально-психологической подготовки будет хороший. Что позитивно скажется уже непосредственно на втором этапе. (Александр Озирный)

Сталь: быстрый эффект от Кучука

Как и ожидалось, Сталь при Кучуке очень быстро встрепенулась и после унылой тягомотины имени Гала каменцы уже во втором матче с новым тренером показали совершенно новый, значительно более высокий уровень игры. Даже жалко, что Кучук пришел в наш чемпионат на таком спаде и вынужден лепить команду из футболистов не самого высокого уровня.

В первом туре 2017-го Сталь показала относительно устойчивую защиту против сильного соперника — донецкого Олимпика. В следующем туре от соперника ниже уровнем не осталось даже мокрого места. Превосходство Стали было настолько большим, а результаты работы тренера настолько очевидны, что итоговый счет 3:0 не выглядит несправедливым. Правда, сильную игру Сталь начала показывать только после перерыва, хотя и при низком уровне игры в первом тайме Сталь имела игровое преимущество над Зиркой.

У Стали нет даже математических шансов попасть в первую шестерку — хотя уже сейчас видно, что еще игра-вторая и по уровню Сталь смогла бы находиться там и спокойно конкурировать с командами типа Александрии и Олимпика. Хотелось бы сказать, что в этом сезоне Кучук заложит хороший фундамент для свершений в следующем чемпионате, но сейчас так мало стабильности во всем, что неизвестно, где через полгода будет Сталь, а где Кучук. (Александр Озирный)

В материале использованы фото ФК Сталь, ФК Динамо, ФК Черноморец, ФК Ворскла