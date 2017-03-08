Украина

Стала известна дата, когда Олимпик и Карпаты все-таки проведут матч 17-го тура Премьер-лиги.

Игра 17-го тура чемпионата Украины между Олимпиком и Карпатами должна была состояться 4 декабря. Но из-за ненадлежащего состояния газона в Сумах встречу пришлось отложить.

Карпаты требовали присудить Олимпику техническое поражение за то, что донецкий клуб не сумел обеспечить условия для проведения матча, однако просьбы Карпат остались неуслышанными.

Телеканал Футбол сообщает, что игра между командами состоится в следующий вторник – 14 марта.

Ранее Апелляционный комитет ФФУ обязал Олимпик покрыть Карпатам расходы, которые львовяне понесли на то, чтобы добраться на игру в Сумы.