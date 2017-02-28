Ранее 27-летний Габовда выступал за украинские Карпаты, Кривбасс, и Таврию.

Последним клубом Юрия было минское Динамо, за который полузащитник сыграл 25 матчей, в которых забил три мяча.

О подписании контракта с Габовдой сообщает официальный сайт клуба Рух.

С начала текущего сезона команда выступает во Второй лиге Украины.