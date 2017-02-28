Украина: Вторая лига
28 февраля 2017, 15:45
Габовда — игрок Руха
Украинский полузащитник Юрий Габовда продолжит свою карьеру в Рухе из винников.
Юрий Габовда, Рух
28 февраля 2017, 15:45
Ранее 27-летний Габовда выступал за украинские Карпаты, Кривбасс, и Таврию.
Последним клубом Юрия было минское Динамо, за который полузащитник сыграл 25 матчей, в которых забил три мяча.
О подписании контракта с Габовдой сообщает официальный сайт клуба Рух.
С начала текущего сезона команда выступает во Второй лиге Украины.