Кубок Африканских Наций

Причиною цього рішення стала неготовність інфраструктури.

Африканська конфедерація футболу позбавила Гвінею права на проведення Кубка африканських націй у 2025 році. Про це повідомляє прес-служба CAF.

За словами президента CAF Патріса Мотсепе, причиною такого рішення є неготовність інфраструктури для проведення турніру.

"Сьогодні я відвідав Гвінею з поваги до народу, щоб обговорити готовність CAF давати поради та працювати разом із зацікавленими сторонами у галузі будівництва та підвищення якості футбольної інфраструктури в цій країні.

Це дозволить Гвінеї брати участь у боротьбі за проведення турніру з іншими конкуруючими націями. КАН-2023 буде організований Алжиром, але у 2025 році турнір не пройде у Гвінеї", — сказав Мотсепе.

Сьогодні, 1 жовтня, виконавчий комітет CAF збереться в Алжирі, щоб ухвалити рішення про поновлення тендеру на проведення турніру у 2025 році.