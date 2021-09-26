Рейтинг букмекеров

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру ЛЧ.

Киевское Динамо сойдется в гостевом противостоянии против мюнхенской Баварии во втором туре Лиги чемпионов. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Юлиана Нагельсманна.

Так, на победу Баварии предлагается коэффициент 1,11, тогда как потенциальный успех Динамо Киев оценивается показателем 24,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 11,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Динамо Киев не проиграет. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 7,10.

Напомним, что матч Бавария — Динамо Киев состоится в среду, 29 сентября, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.