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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Лиги конференций.

Луганская Заря в домашнем противостоянии сойдется против норвежского Буде-Глимта в шестом туре Лиги конференций. Компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Кьетиля Кнутсена.

Так, на победу норвежцев предлагается коэффициент 1,86, тогда как потенциальный успех команды Виктора Скрипника оценивается показателем 3,75. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что в этом матче не будет забитых мячей. Этот исход оценен коэффициентом — 16,00.

Напомним, что матч Заря — Буде-Глимт состоится завтра, 9 декабря, в 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна на Football.ua.