В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились два поединка.

Сербский Партизан добыл уверенную победу над эстонской Флорой (2:0). У хозяев двумя голами отличился Лазар Маркович.

Партизан — Флора 2:0

Голы: Маркович, 20, 42

Гент в Бельгии также уверенно обыграл кипрский Анортосис со счетом 2:0. В первом тайме автоголом отметился Корреа, а во второй половине игры забил Кумс.

Гент — Анартосис 2:0

Голы: Корреа (АГ), 28, Кумс, 81