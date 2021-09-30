Завершились матчи Лиги конференций.
ФК Партизан
30 сентября 2021, 21:50
В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились два поединка.
Сербский Партизан добыл уверенную победу над эстонской Флорой (2:0). У хозяев двумя голами отличился Лазар Маркович.
Партизан — Флора 2:0
Голы: Маркович, 20, 42
Гент в Бельгии также уверенно обыграл кипрский Анортосис со счетом 2:0. В первом тайме автоголом отметился Корреа, а во второй половине игры забил Кумс.
Гент — Анартосис 2:0
Голы: Корреа (АГ), 28, Кумс, 81