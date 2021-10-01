Завершились матчи Лиги конференций.
ФК Карабах
01 октября 2021, 00:45
В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились две игры.
Карабах в гостевом поединке разгромил кипрскую Омонию со счетом 1:4.
Несмотря на то, что Лецякс вывел Омонию вперед в первом тайме, гости во второй половине встречи ответили дублем Каду, и голами Медведева и Шейдаева.
Омония — Карабах 1:4
Голы: Лецякс, 40 — Каду, 52, 90+4, Шейдаев, 73, Медведев, 79
Базель в Швейцарии обыграл казахстанский Кайрат со счетом 4:2. На голы Артура, Ндойе и дубль Ланга алмаатинцы ответили точными ударами Канте и Алвеса.
Базель - Кайрат 4:2
Голы: Артур, 15, Ланг, 21, 40, Ндойе, 49 — Канте, 65, Алвес, 69