Лига конференций

Завершились матчи Лиги конференций.

В рамках второго тура группового этапа Лиги конференций завершились две игры.

Карабах в гостевом поединке разгромил кипрскую Омонию со счетом 1:4.

Несмотря на то, что Лецякс вывел Омонию вперед в первом тайме, гости во второй половине встречи ответили дублем Каду, и голами Медведева и Шейдаева.

Омония — Карабах 1:4