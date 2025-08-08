Ліга конференцій

Дьорд Богнар висловився про матч кваліфікації ЛК.

Головний тренер Пакша Дьорд Богнар прокоментував поразку своєї команди від Полісся в матчі кваліфікації Ліги конференцій.

"Причину поразки я бачу в тому, що суперник просто грав краще за нас. На мою думку, навіть різниця голів не перебільшена – все справедливо. Полісся грало швидше та свіжіше, створювало більше загроз біля наших воріт.

Ми грали дуже комфортно, повільно передавали м'яч. У матчі-відповіді перед нам стоятиме важке завдання. Вдома ми повинні перемогти, навіть якщо залишимо Лігу конференцій", – розповів Богнар в коментарі пресслужбі клубу.

