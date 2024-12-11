Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території.

Загалом від початку цієї доби відбулося 199 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали по території України два ракетних та 17 авіаційних ударів, застосувавши три керовані ракети та 31 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 441 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбивали сім атак противника в районах Вовчанська, Липців та Стариці – всі атаки вже відбито.

На Куп’янському напрямку противник одинадцять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Глушківки та Лозової. Українські захисники відбили вісім атак, ще три боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 25 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Греківка, Копанки, Надія, Зелений Гай, Макіївка, Ямполівка, Зарічне, Терни, Торське та у напрямках Дружелюбівки, Чернещини. Шість боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаційного удару по Сіверську.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення поблизу Білої Гори та Часового Яру, яку успішно відбили наші захисники.

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Диліївка. На даний час продовжується два боєзіткнення.

Від початку цієї доби, на Покровському напрямку, росіяни 52 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новотроїцьке, Пушкіне, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Зелене, Піщане, Покровськ та Шевченко. Дотепер триває три боєзіткнення.

Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку попередньо було знешкоджено 246 окупантів, 106 з них — безповоротно. Також знищено вісім одиниць автомобільної техніки противника.

На Курахівському напрямку ворог 44 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Дачне та Дальнє, шість боєзіткнень — продовжуються. Противник активно застосовував авіацію на напрямку, КАБами атаковані Улакли, Олексіївка та Костянтинопіль.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 16 наступальних дій неподалік Веселого Гаю, Костянтинопільського, Розливу, Трудового, Новодарівки, Сухих Ялів, Благодатного, Макарівки. Три боєзіткнення продовжуються до цього часу.

На Оріхівському напрямках противник сім разів атакував в районах Новоандріївки та П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 3-ої бригади оперативного призначення Національної Гвардії України, 124-ої окремої бригади територіальної оборони, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 48-го окремого штурмового батальйону, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.