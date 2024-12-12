Завершилася 1022 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 росія може вдруге застосувати балістичну ракету «Орешник» вже «найближчими днями» — вважають у розвідці США. Міноборони рф заявило, що «не залишить без відповіді» атаку на військовий аеродром у Таганрозі.

🔸 Бійці ГУР вдарили по нафтобазі у Брянській області росії. А Міноборони рф заявило про атаку на військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області. Стверджують, що Україна запустила по ньому 6 ракет ATACMS.

🔸 Працівникам «Укрзалізниці», які заробляли мільйони на квитках міжнародного сполучення, повідомили про підозру. Вони продавали місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не продають у касі чи застосунку УЗ.

🔸 Колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус опублікував відео, у якому розповів про конфлікти з керівництвом бригади, зокрема теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.

🔸 Орбан понад годину говорив з путіним про російсько-українську війну. Угорський прем’єр каже, що нібито пропонував Україні «різдвяне припинення вогню» та великий обмін полоненими, однак Зеленський відмовився. У президента спростували це.

🔸 Сирійські повстанці отримували військову допомогу від українських військових, стверджує Washington Post. Видання пише, що українська розвідка відправила близько 20 операторів безпілотників і близько 150 FPV-дронів в штаб-квартиру повстанців.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 194 бойових зіткнення, противник завдав 15 авіаційних та два ракетних удари, залучив 24 КАБ та дві ракети, застосував 407 дронів-камікадзе, здійснив близько трьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

Чотирнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться три боєзіткнення.

Десять атак ворога відбили українські воїни поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанок та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

На Сіверському напрямку ворог здійснив одну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку завершились невдачею дві спроби загарбників просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах Торецька. Дотепер точаться два боєзіткнення. Авіаційного удару зазнали населені пункти Кримське та Петрівка, на які ворог скинув три керовані бомби.

За підтримки бомбардувальної авіації противник атакує позиції українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня ворог здійснив 39 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 36 ворожих атак, три боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 187 та поранили 239 окупантів. Знищено один міномет, одну переносну станцію радіоелектронної боротьби та вісім одиниць автомобільної техніки росіян. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки. Наші оборонці на даному напрямку ліквідували 68 та поранили 122 окупантів, до того ж знешкодили два танки, вісім бойових броньованих машин та сім одиниць автомобільної техніки ворога. До того ж пошкоджено ворожий танк та чотири бойові броньовані машини.

На Времівському напрямку протягом дня відбито 19 атак ворожих підрозділів в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Дотепер точиться одне боєзіткнення. Під час наступальних дій противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Комар та Розлив, скинувши десять керованих авіаційних бомб.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Поблизу Новоандріївки нашими оборонцями успішно відбито одну атаку росіян на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському напрямку два ворожих штурми зазнали невдачі.

На Курському напрямку сьогодні наші захисники відбивали 21 ворожий штурм. Крім того, ворог завдав 316 артилерійських обстрілів по населеним пунктам області та позиціям наших оборонців.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 3-ї бригади оперативного призначення Національної Гвардії України та 126-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Вже майже 6,5 мільйонів українців подали заявку на «єПідтримку», із них 1 мільйон 600 тисяч – заявки на дітей. Темп розвитку цієї програми хороший, як ми і розраховували. Очевидно, що програма потрібна людям. І вже тривають перші виплати. Ми бачимо, що близько половини виплат були перераховані за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів. «єПідтримка» працюватиме протягом трьох місяців зими. І це час, коли можна буде подати заявку, і протягом всього наступного року можна буде витратити ці кошти".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!