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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 грудня 2024 року.

Завершилася 1022 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 росія може вдруге застосувати балістичну ракету «Орешник» вже «найближчими днями» — вважають у розвідці США. Міноборони рф заявило, що «не залишить без відповіді» атаку на військовий аеродром у Таганрозі.

🔸 Бійці ГУР вдарили по нафтобазі у Брянській області росії. А Міноборони рф заявило про атаку на військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області. Стверджують, що Україна запустила по ньому 6 ракет ATACMS.

🔸 Працівникам «Укрзалізниці», які заробляли мільйони на квитках міжнародного сполучення, повідомили про підозру. Вони продавали місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не продають у касі чи застосунку УЗ.

🔸 Колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус опублікував відео, у якому розповів про конфлікти з керівництвом бригади, зокрема теперішнім заступником командира бригади Іваном Шаламагою.

🔸 Орбан понад годину говорив з путіним про російсько-українську війну. Угорський прем’єр каже, що нібито пропонував Україні «різдвяне припинення вогню» та великий обмін полоненими, однак Зеленський відмовився. У президента спростували це.

🔸 Сирійські повстанці отримували військову допомогу від українських військових, стверджує Washington Post. Видання пише, що українська розвідка відправила близько 20 операторів безпілотників і близько 150 FPV-дронів в штаб-квартиру повстанців.