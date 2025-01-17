Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 січня 2025 року.

Завершилася 1058 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Україна та Велика Британія підписали 100-річну угоду, що стосується військового співробітництва, партнерства в енергетичному секторі та інших сферах.

- Українські військові уразили нафтобазу «Ліскінська» у Воронезькій області рф. Відомо, що там зберігали пальне, яке, зокрема, використовували для забезпечення потреб окупаційної армії рф.

- Правоохоронці заявили, що екскерівник «Київського метрополітену» виїхав з України з підробленим висновком ВЛК. За даними джерела hromadske, йдеться про Віктора Брагінського.

- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив, що його країна готова розмістити миротворців в Україні після війни.

- На Київщині в ТЦК побили адвокатку, яка надавала правничу допомогу військовозобов’язаному. Поліція вже розслідує інцидент.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

На Куп’янському напрямку агресор атакував поблизу Петропавлівки, Голубівки, Дворічної, Загризового та Піщаного. П’ять бойових зіткнень завершено, одна ворожа атака триває до цього часу.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новосергіївка, Греківка, Зелений Гай, Макіївка, Торське, Новоплатонівка, Терни та Зарічне. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак, два бойових зіткнення досі тривають.

Сіверський напрямок: ворог п’ять разів штурмував наші позиції поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, на даний час точиться одне бойове зіткнення поблизу Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Привілля, Білої Гори, Григорівки та Часового Яру, всі спроби загарбників просунутися вперед припинені українськими воїнами.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Кримського, Леонідівки, Торецька та Щербинівки.

Покровський напрямок: від початку цієї доби противник 47 разів атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Покровськ, Шевченко, Звірове, Котлине, Успенівка, Удачне, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Улакли, Курахове, Дачне та Янтарне. Дев’ять бойових зіткнень досі тривають.

За наявними на цей час даними, втрати ворога, на даному напрямку, за сьогодні склали 300 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири автомобілі, крім того, суттєво пошкоджено ворожий танк, міномет та один автомобіль противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники атакували десять разів поблизу Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки. П’ять атак окупантів вже відбито. Бої тривають. Ворог завдав авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Новопіль та Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Новосілки та Темирівки, противник успіху не мав.

На Оріхівському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України було зупинено чотири штурми противника.

На Курському напрямку наші захисники відбили 13 ворожих атак, ще шість бойових зіткнень тривають до цього часу.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Провів зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто під час його візиту в Україну. Подякував Італії, її уряду та італійському народу за військову підтримку й зусилля в межах головування Італії в G7, зокрема щодо посилення санкцій проти держави-агресора.

Обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку наших військовослужбовців і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні. Я наголосив на важливості інвестицій в українську оборонну промисловість, особливо у виробництво безпілотників.

Також обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в липні в Римі, і гарантії безпеки для України. Я підкреслив, що найефективнішою гарантією є членство України в НАТО, оскільки це відкриває шлях до справедливого й тривалого миру в Європі".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!