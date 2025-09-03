Інше

Форвард повернувся на Британські острови.

Нігерійський нападник Келечі Іхеаначо має непересічну футбольну долю, адже свого часу встиг відзначитись виступами в структурі англійського Манчестер Сіті, після чого провів сім років у Лестері.

Але влітку 2024 року нині вже 28-річний нападник перейшов у якості вільного агента до андалузької Севільї, яка вже за пів року потому вирішила, що гравець їй не надто потрібен, тому відправила спочатку в оренду до Мідлсбро, а потім узагалі припинила трудові відносини.

Останнє мало місце в заключний день літнього трансферного вікна, після чого до гравця звернувся шотландський Селтік і запропонував підписати річний контракт.

Сторони швидко досягли згоди, і тепер Іхеаначо — гравець "зелено-білих".

У минулому сезоні Келечі провів 26 матчів, забив чотири голи та віддав дві гольові передачі.