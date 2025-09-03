Інше

До клубу з Джидди переходить гравець Браги Роджер Фернандеш.

Аль-Іттіхад завершує придбання правого вінгера Браги Роджера Фернандеша, передає журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що трансфер 19-річного португальця буде оформлено офіційно протягом наступних 24-х годин. Клуб із Джидди викладе за талановитого гравця понад 30 млн євро.

Фернандеш є вихованцем Браги. Він дебютував за клуб наприкінці липня 2021 року. Зараз на рахунку Роджера 12 голів і 16 асистів у 91-му матчі всіх турнірів.

У червні фланговий нападник виступав за збірну Португалії U-21 на Євро-2025. В одному з трьох поєдинків гравець відзначився двома гольовими передачами.