Інше

Сербський нападник залишить Аль-Хіляль і розпочне новий етап кар’єри в Ер-Раяні.

Форвард Аль-Хіляля Александар Мітрович стане гравцем катарського Ер-Раяна.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуб із Катару досяг повної домовленості щодо трансферу 30-річного серба.

Контракт Мітровича з саудівським клубом буде розірвано, тож перехід до Ер-Раяна буде здійснено на постійній основі.

Мітрович приєднався до Аль-Хіляля у 2023 році з Фулгема за 52,6 млн євро. З того моменту він зіграв за саудитів 79 матчів, забив 68 голів та віддав 15 асистів.