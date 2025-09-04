Інше

25-річний нападник підписав довгострокову угоду з чемпіоном Австрії.

Штурм офіційно оголосив про трансфер нападника Моріса Мелоуна. 25-річний футболіст перейшов з віденської Аустрії та підписав довгостроковий контракт із чинним чемпіоном Австрії.

Минулий сезон став для німця одним із найрезультативніших у кар’єрі – у 31 матчі австрійської Бундесліги він відзначився 11 голами та віддав 4 асисти.

Спортивний директор Штурма Міхаель Паренсен пояснив вибір клубу: "Моріс Мелоун – це швидкість, сила та гольове чуття. Він уже довів свою ефективність у лізі, і ми переконані, що він зробить нашу атаку ще потужнішою. Ми хотіли підсилення саме такого профілю, і тепер воно в нас є".

Сам футболіст також прокоментував свій перехід: "Двічі поспіль Штурм ставав чемпіоном країни – це провідний клуб Австрії. Дуже радий бути тут, у Граці. Я маю величезну мотивацію допомогти команді в чемпіонаті, Кубку та Лізі Європи".