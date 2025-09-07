Інше

Захисник раніше виступав за Брюгге та Генк у цій країні.

Український фланговий захисник Едуард Соболь останнім часом зник із футбольних радарів нашої національної збірної, адже поміж трансферами в бельгійські Брюгге та Генк, а також французький Страсбур геть розгубив ігрову практику.

Незважаючи на це, 30-річним виконавцем зацікавились у Бельгії знову, і цього разу йдеться про клуб Стандард Льєж.

ЗМІ повідомляють, що клуби наразі перебувають у статусі активних перемовин.

Нагадаємо, що Страсбур узимку 2023 року заплатив за українця 2,5 млн євро Брюгге, після чого компенсував 100 тис. євро з цієї суми за рахунок оренди до Генка на другу половину позаминулого сезону.

Загалом Соболь провів за французький клуб 32 матчі, відзначившись двома гольовими передачами.