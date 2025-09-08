Інше

До Європи повертатись уже не хоче.

Португальський атакувальний півзахисник Отавіо залишив європейський футбол у одній із перших хвиль експансії грошей Саудівської Аравії, перейшовши до Ан-Насра з Порту за 60 млн євро влітку 2023 року.

Відтоді нині вже 30-річний виконавець продовжує свої виступи в статусі одноклубника Кріштіану Роналду, однак цього літа чутки активно пов’язують його із зміною місця роботи.

Ідеться про інтерес із боку іншого аравійського клубу — Аль-Кадісії, яка помітно просунулась у перемовинах останнім часом.

Контракт строком на два роки вже було узгоджено раніше, і зараз клуби дійшли згоди щодо самого трансферу.

Отавіо за Ан-Наср провів 84 матчі, забив 12 голів та віддав 16 гольових передач.