Інше

У Сегунді виступати бажання було меншим.

Португальський воротар Луїш Машиміану влітку минулого року остаточно перейшов із римського Лаціо до іспанської Альмерії з попередньою річною орендою за загальну вартість трансферу у 8,6 млн євро.

Однак його клуб у підсумку залишив склад учасників Ла Ліги, і оскільки умови перебування в Сегунді не настільки комфортні, то Альмерія почала роздумувати над продажем 26-річного виконавця.

Під час літньої трансферної кампанії в Європі покупець не знайшовся, але коли той ринок згас, на обрії з’явились гроші Саудівської Аравії.

Зокрема — від перспективного проєкту Неом, який потрохи збирає відомих виконавців у власному складі.

Домовитись із Машиміану про контракт строком на чотири роки при цьому труднощів не викликало.

Наразі ж слово за Альмерією, яка, як очікується, захоче отримати не менше 10 млн євро за гравця з контрактом до 2029 року.

Португалець провів за клуб 64 матчі, пропустив 110 голів та 13 разів відіграв "на нуль".