У Сегунді виступати бажання було меншим.
Луїш Машиміану, Getty Images
10 вересня 2025, 12:50
Португальський воротар Луїш Машиміану влітку минулого року остаточно перейшов із римського Лаціо до іспанської Альмерії з попередньою річною орендою за загальну вартість трансферу у 8,6 млн євро.
Однак його клуб у підсумку залишив склад учасників Ла Ліги, і оскільки умови перебування в Сегунді не настільки комфортні, то Альмерія почала роздумувати над продажем 26-річного виконавця.
Під час літньої трансферної кампанії в Європі покупець не знайшовся, але коли той ринок згас, на обрії з’явились гроші Саудівської Аравії.
Зокрема — від перспективного проєкту Неом, який потрохи збирає відомих виконавців у власному складі.
Домовитись із Машиміану про контракт строком на чотири роки при цьому труднощів не викликало.
Наразі ж слово за Альмерією, яка, як очікується, захоче отримати не менше 10 млн євро за гравця з контрактом до 2029 року.
Португалець провів за клуб 64 матчі, пропустив 110 голів та 13 разів відіграв "на нуль".